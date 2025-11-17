"Ilha de lixo" de duas toneladas é removida do Rio Jacuí durante mutirão

Uma ação organizada pelo grupo Amigos da Barragem de Ernestina retirou duas toneladas de lixo do Rio Jacuí, no norte do Estado. Os resíduos formavam uma ilha no meio da água, obstruindo parte do curso do rio.

A limpeza aconteceu no último sábado (15) e contou com a ajuda de pescadores esportivos e voluntários com embarcações próprias. O lixo estava acumulado próximo à localidade de Pessegueiro, no interior de Ernestina.

Entre os materiais recolhidos, que formavam a ilha de lixo, os voluntários encontraram garrafas pet, plásticos, vidro, isopor e outros resíduos. O material foi arrastado para o Rio Jacuí por enchentes e pelo descarte irregular, especialmente vindo da região de Passo Fundo.

A retirada das duas toneladas de lixo evidencia o impacto do descarte inadequado de resíduos no meio ambiente. A mobilização do grupo Amigos da Barragem de Ernestina quer mostrar a importância de iniciativas para a preservação dos recursos hídricos e a responsabilidade coletiva na gestão de resíduos.

