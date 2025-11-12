Hotel de Erechim é parcialmente interditado após incêndio que matou um hóspede

Hotel Vivendas, na Avenida Tiradentes, está parcialmente interditado. Acácio Rodrigo Mentz / Força Voluntária do Alto Uruguai

O hotel no centro de Erechim, no norte do RS, onde um hóspede morreu em um incêndio na manhã de terça-feira (11), está parcialmente interditado. A vítima foi identificada como Rodrigo Lewes Araújo Badalotti, de 50 anos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o 7º andar do Hotel Vivendas — onde as chamas começaram — continua interditado, assim como um quarto do 6º andar. Foi solicitado laudo estrutural e laudo elétrico dos pavimentos para averiguar as causas do fogo.

O incêndio iniciou por volta das 10h45min de terça-feira, no quarto do 7º andar onde o homem estava hospedado. Segundo a Força Voluntária do Alto Uruguai, foram utilizados mais de 3 mil litros de água no combate ao fogo.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) esteve disse no local fazendo a coleta de provas e que está fazendo as análises solicitadas pela autoridade policial, mas ainda não confirma a suspeita de crime. O caso é investigado pela Polícia Civil de Erechim.