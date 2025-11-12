Geral

Norte do RS
Notícia

Hotel de Erechim é parcialmente interditado após incêndio que matou um hóspede

Corpo de Bombeiros aguarda laudos para apurar as causas do fogo. Instituto-Geral de Perícias também esteve no local 

Rebecca Mistura

Rebecca Mistura

Eduarda Costa

Eduarda Costa

