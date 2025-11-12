Homem é resgatado após cair em moega de silo de grãos em Entre-Ijuís; assista ao vídeo

Queda foi em silo na localidade de Esquina Primavera, no fim da tarde de terça-feira (11). Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 66 anos foi resgatado depois de cair em uma moega de silo de grãos em Entre-Ijuís, município de cerca de 8,9 mil habitantes no noroeste gaúcho. O resgate foi por volta das 18h30min de terça-feira (11) na localidade de Esquina Primavera.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem trabalhava no silo quando caiu no local. Ele ficou a cerca de cinco metros do pontos superior da estrutura, com o corpo parcialmente soterrado pelos grãos de trigo.

Na queda, o homem ficou com a corda de segurança embaixo dos braços, o que fez com que o tórax ficasse comprimido e ele tivesse dificuldade para respirar. Apesar disso, o trabalhador ficou consciente durante todo o tempo soterrado, que chegou a 1h.

Para chegar ao silo, a equipe do Corpo de Bombeiros usou uma motosserra para cortar quatro vigas de sustentação da estrutura. Os bombeiros, então, conseguiram acessar o homem e amarrar uma corda para evitar que ele se movesse e afundasse nos grãos.

Em seguida, abriram a comporta para escoar os grãos, para permitir o alívio da pressão no homem soterrado. Ele foi retirado do local através de escada e levado em segurança até a parte superior da estrutura (assista acima).

Depois do resgate, o homem relatou dores tórax, abdômen, pernas e braços, e foi encaminhado para avaliação médica, mas passa bem.

* Colaborou Felipe Matiasso