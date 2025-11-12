Geral

Noroeste do RS
Notícia

Homem é resgatado após cair em moega de silo de grãos em Entre-Ijuís; assista ao vídeo

Trabalhador ficou com o corpo parcialmente soterrado por cerca de 1h. Ele recebeu atendimento médico e passa bem 

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS