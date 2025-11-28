Guarda Municipal de Trânsito recebe quatro novas caminhonetes

A prefeitura de Passo Fundo entregou quatro novas caminhonetes à Guarda Municipal de Trânsito na manhã desta sexta-feira (28). Com o acréscimo, a frota passa a contar com 15 carros/caminhonetes e 12 motos nas ações de fiscalização e segurança viária do município.

Os quatro novos veículos são caminhonetes S10 equipados com sistema de iluminação de emergência, sirenes e rádio comunicador.

Além disso, têm guincho frontal, que pode ser utilizado para a remoção de veículos com problemas mecânicos, envolvidos em acidentes ou para a retirada de obstáculos das vias.