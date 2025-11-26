Gambás resgatados voltam à natureza após meses de cuidados em ONG

Três filhotes foram resgatados em Marau. 3º BABM / Divulgação

A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (BABM), realizou a soltura de três gambás-de-orelha-branca em uma área de mata em Passo Fundo na terça-feira (25). Os animais haviam sido resgatados ainda filhotes no município de Marau, no norte do RS.

A ONG Patas Protetoras acolheu os filhotes há cerca de três meses, depois que foram encontrados na rua sem a mãe. A Liga Selvagem assumiu os cuidados, fornecendo alimentação adequada e acompanhamento veterinário.

A ação de soltura ocorreu a partir de solicitação da Liga Selvagem. Após os meses de cuidados, os gambás foram considerados aptos para retorno à natureza. A reinserção foi feita por policiais do 3º BABM, com objetivo de garantir a preservação da espécie e da biodiversidade.

Sobre a espécie

Animal é um grande aliado no controle de pragas. 3º BABM / Divulgação

O gambá-de-orelha-branca é um marsupial típico da América do Sul, com cerca de 40 centímetros de comprimento. As fêmeas possuem bolsa, onde os filhotes permanecem por aproximadamente 70 dias. A espécie Didelphis albiventris tem hábitos noturnos e busca abrigo em ocos de árvores ou troncos caídos durante o dia.

Onívoro, alimenta-se de frutas, raízes, insetos, pequenos vertebrados e até escorpiões e cobras, atuando como aliado no controle de pragas. Quando ameaçado, pode fingir-se de morto para escapar. Vive em áreas de mata, cerrado e vegetação secundária, sendo importante para o equilíbrio ecológico.

Para evitar que se aproxime de residências, recomenda-se manter lixo fechado, retirar restos de comida, podar galhos próximos ao telhado e vedar vãos em forros e telhas.

