Funcionário processa loja de Passo Fundo por não receber parabéns no aniversário

Trabalhador buscou rescisão indireta do contrato e indenização por danos morais. Empresa contesta as acusações e caso aguarda decisão em segunda instância

Günther Schöler

