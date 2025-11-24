"Foram 10 minutos de terror": Erechim trabalha para reconstruir o que foi destruído após granizo

Maioria das casas da cidade estão cobertas por lonas nesta segunda-feira (24). Jean Pimentel / Agencia RBS

Não há um só morador de Erechim que não tenha sido direta ou indiretamente afetado pelo granizo que atingiu a cidade no fim da tarde de domingo (23). Nesta segunda-feira (24), as aulas estão suspensas e o município trabalha para cobrir as residências e consertar os danos causados pelas pedras de gelo que caíram por volta das 16h40min.

Conforme atualização da Defesa Civil municipal, às 11h15min desta segunda, quase 26 mil pessoas foram afetadas pelo temporal. Pelo menos 152 ficaram feridos e 12 seguem desabrigadas. Mais de 3,7 mil moradores retiraram lonas para cobrir as casas.

Leia Mais Erechim decretou situação de emergência após temporal e granizo

Foi o caso de Soeli Rosetto, que estava dentro de casa, no loteamento Cotrel, quando começou o temporal. Parte do telhado foi completamente destruído. A saída foi se abrigar embaixo da mesa e torcer para que ninguém da família fosse atingido pelos destroços.

— Ainda temos que agradecer que não aconteceu nada com a gente, né? Mas foi feio o negócio. Foi de uma fora para a outra, quando a gente viu, vieram as pedras e detonou tudo — conta.

A aposentada Neusa Rigo, 62 anos, também do loteamento Cotrel, estava sentada na varanda com a filha quando viu o tempo virar. Foi só entrar dentro de casa que as pedras vieram.

Com a força do granizo, o teto da cozinha caiu e boa parte da casa ficou alagada. Nesta segunda-feira (24), ela pendurou alguns documentos no varal para garantir que secassem:

— Eu preciso desses documentos, né? São remédios que eu vou precisar — disse.

No bairro Cerâmica, a cuidadora de crianças Márcia Dionísio de Alcântara contabiliza o prejuízo nesta segunda-feira. Ela estava dentro de casa quando começou a queda de granizo.

— Eu olhei para fora e vi pedras do tamanho de uma laranja. Aí começou a chover dentro de casa e só deu tempo de puxar uma lona que tínhamos em casa para cobrir a cama. Mas o resto não deu, encharcou tudo, tudo mesmo — conta ela, que é moradora do bairro Cerâmica, um dos mais prejudicados pelo temporal.

Outro morador afetado foi o técnico mecânico Márcio André Cavalet, que classificou o temporal como uma "cena de terror". Ele conta que teve tempo de guardar o carro na garagem, mas a intensidade do granizo foi tão alta que muitas telhas caíram sobre o veículo.

— Foram 10 minutos de terror. Molhou tudo dentro de casa, parecia uma cachoeira. Um telhado lá atrás (no pátio) virou uma peneira. Agora é reconstruir a casa, trocar o que conseguirmos e seguir em frente. A maior dificuldade é conseguir material, porque tudo está em falta na cidade — relatou.

Governo do RS destina R$ 1,5 milhão para Erechim

Em anúncio na rede social X na manhã desta segunda-feira, o governador Eduardo Leite informou que liberou R$ 1,5 milhão do Estado para a Defesa Civil de Erechim. O recurso deve servir para a compra de telhas às famílias em situação de vulnerabilidade atingidas pelo granizo.

"Nossa equipe da Defesa Civil está no local acompanhando e fazendo levantamento da situação para novos auxílios que sejam necessários", escreveu Leite.

Segundo o prefeito de Erechim, Paulo Pólis, o governo federal também irá enviar recursos para a recuperação do município, assim como a prefeitura. No momento, há fila para entrega de lonas desde o domingo. Além disso, equipes da prefeitura também fazem o cadastramento de pessoas para receber telhas.

— Quando conseguirmos mais materiais vamos entregar para as pessoas, pois neste momento não há telhas suficientes para todo mundo na cidade ou região. A ideia é recompor os serviços públicos, nas unidades de saúde, escolas, hospitais e Cras o quanto antes — afirmou.

Na rede pública, 15 escolas municipais e 20 estaduais registraram danos. Todas as aulas foram canceladas nesta segunda-feira. A possibilidade de retorno ainda deve ser avaliada durante o dia.

No Hospital Santa Terezinha, casos sem urgência não serão atendidos. A instituição informou que em função dos danos causados pela tempestade em parte dos leitos, as cirurgias eletivas marcadas para segunda-feira estão suspensas.

Na rede de saúde municipal, 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram danificadas, além de três Centros de Atenção Psicossocial (Caps), três Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e a sede da Secretaria de Saúde.