"Foram 10 minutos de terror": Erechim trabalha para reconstruir o que foi destruído após granizo

Levantamento realizado na manhã dessa segunda-feira (24) mostra que quase 26 mil pessoas foram afetadas pelo temporal. Pelo menos 152 ficaram feridos e 12 seguem desabrigadas

Tatiana Tramontina

