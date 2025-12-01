Fogos de artifício atingem público durante abertura de Natal em cidade do norte do RS

Vídeo registrou momento em que fogos foram na direção do público. Reprodução / Redes sociais

A noite de domingo (30) que deveria ser marcada pela abertura do Natal Feliz Cidade Estação terminou em tragédia no município do norte gaúcho. Diversos fogos de artifício atingiram o público que estava no local.

O Corpo de Bombeiros Militar de Getúlio Vargas, cidade vizinha de Estação, foi acionado para atender as vítimas. Conforme informações preliminares, há feridos graves. Ainda não há confirmação de quantas pessoas foram atingidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os fogos estourando de cima do telhado de um edifício de único pavimento em frente à Praça Municipal Guido Giacomazzi. Além das pessoas, veículos também foram atingidos e alguns tiveram os vidros quebrados pelo impacto.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o prefeito, Geverson Zimermann, relatou que o evento Natal Feliz começou às 17h. Teve a chegada do Papai Noel e no momento do show de fogos houve alguma falha que fez com que eles explodissem para os lados, em direção ao público. As causas ainda serão apuradas.



