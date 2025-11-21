Fogo atinge secador de grãos de cooperativa agrícola e deixa dois feridos no norte do RS

Na manhã desta sexta-feira (21), um incêndio atingiu a unidade da cooperativa Cotrijal em Almirante Tamandaré do Sul, no norte do Estado. Dois funcionários ficaram feridos após inalarem fumaça.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Almirante Tamandaré, o princípio de incêndio foi registrado às 7h45min em um secador de grãos da unidade, localizada às margens da RS-801. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da própria cooperativa iniciou o trabalho de combate ao fogo, conseguindo controlar 80% das chamas.
A equipe dos Bombeiros Voluntários chegou logo na sequência, seguida pelo caminhão do Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho. Os dois colaboradores que inalaram a fumaça, de 21 e 58 anos, foram encaminhados ao Hospital de Carazinho em estado estável.
O incêndio começou no secador de grãos, que estava desligado. A hipótese dos Bombeiros Voluntários é de que alguma fagulha ou brasa dentro da estrutura tenha propagado as chamas durante a noite, mas os funcionários só perceberam a fumaça preta pela manhã.
O controle total do fogo exigiu mais de 20 mil litros de água de uma reserva da própria cooperativa.
Em nota oficial divulgada no fim da manhã, a Cotrijal informou que o incidente foi um princípio de incêndio de pequenas proporções, já controlado. Leia na íntegra:
"A Unidade da Cotrijal de Almirante Tamandaré do Sul registrou, na manhã desta sexta-feira, 21 de novembro, um princípio de incêndio em um equipamento de secagem de grãos. Todas as medidas de segurança foram adotadas e o fogo foi controlado.
Dois colaboradores da cooperativa receberam atendimento médico pela inalação de fumaça, um deles também teve ferimentos leves.
A Cotrijal está prestando total suporte aos colaboradores e ressalta que está adotando todas as medidas necessárias para averiguação do ocorrido. A cooperativa também reforça o compromisso com a segurança de todos colaboradores."
* Colaborou Felipe Matiasso
