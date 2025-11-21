Geral

Em Almirante Tamandaré do Sul
Notícia

Fogo atinge secador de grãos de cooperativa agrícola e deixa dois feridos no norte do RS

Incêndio foi controlado pela própria CIPA da Cotrijal, com apoio dos bombeiros. Funcionários inalaram fumaça e estão em estado estável

GZH Passo Fundo

