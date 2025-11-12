Filhotes de cachorro são resgatados após abandono em riacho no norte do RS

Dois filhotes de cachorro foram abandonados em um riacho em Nonoai, no norte do RS. Os vira-latas precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros na terça-feira (11).
A equipe foi acionada por volta das 12h12min, pela Defesa Civil de Nonoai. Servidores ouviram o choro dos animais nas proximidades do curso da água, que fica na Rua da Ervateria, parte central da cidade.
No local, os bombeiros encontraram os filhotes — um caramelo e um preto — dentro da água, tentando de abrigar ao lado de um barranco. Os animais foram retirados do riacho e estão sob os cuidados da Defesa Civil de Nonoai.
