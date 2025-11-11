Geral

Operação Elmo XII
Exército fiscaliza uso de explosivos em garimpos do norte do RS

Ação é realizada nas cidades de Ametista do Sul, Cristal do Sul, Frederico Westphalen, Iraí, Planalto e Rodeio Bonito

Rebecca Mistura

