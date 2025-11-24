Em Erechim, Eduardo Leite promete novos repasses e apoio para reconstrução do município 

Governador do Estado esteve na sede do GRAU e também no Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Comunicação PME / Divulgação

Durante visita para avaliar os estragos causados pelo temporal de granizo que atingiu Erechim, no norte do RS, o governador Eduardo Leite afirmou que serão feitos novos repasses emergenciais ao município, além do R$ 1,5 milhão já autorizado para compra de telhas.

Segundo o governador, o valor inicial atende às demandas mais urgentes, especialmente para famílias vulneráveis que perderam a cobertura das residências. Outros repasses devem ser feitos conforme levantamento dos danos.

— Vamos apoiar o município com novos recursos para restabelecer tudo o que for necessário e garantir que Erechim possa voltar o mais rápido possível a normalidade — disse Leite.

O governador também mencionou a situação do Hospital Santa Terezinha, que teve mais de 50 leitos atingidos pelo temporal. Leite afirmou que nesta semana deve ser anunciado um repasse emergencial específico ao hospital, para garantir a retomada dos serviços e recursos adicionais para obras de reestruturação.

— A Secretaria de Saúde do RS já está em contato com os hospitais para fazer um levantamento exato dos danos causados. Vamos repassar recursos suficientes para poder restabelecer os serviços — confirmou.

O reconhecimento de situação de emergência de Erechim deve ser oficializado até terça-feira (25), segundo confirmação do governador.

Na rede estadual de educação, cada uma das 21 escolas atingidas em Erechim será beneficiada com R$ 80 mil, totalizando mais de R$ 1,6 milhão de suporte imediato às instituições de ensino.

Número de atingidos

Conforme boletim da Defesa Civil atualizado às 17h45min desta segunda-feira (24), quase 34,9 mil pessoas foram afetadas. O número de feridos também subiu: foi para 189. Outras 12 pessoas seguem desabrigadas, sendo que três estão no Abrigo Cidadão e nove em um abrigo terceirizado fornecido pela Secretaria de Assistência Social do município.

As aulas seguem suspensas nesta terça-feira (25), nas escolas municipais, estaduais e nas escolas privadas com vagas compradas pelo município. No Hospital Santa Terezinha, as cirurgias eletivas também seguem suspensas na terça-feira (25).

Para auxiliar as famílias com residências danificadas, a população pode retirar lonas no GRAU – Grupo de Resposta a Atendimento de Urgência – Av. Caldas Júnior, 597 – Três Vendas.