Edital da nova licitação do transporte público de Passo Fundo é enviado ao TCE

Novo edital prevê a manutenção da bilhetagem eletrônica nos ônibus de Passo Fundo. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O edital que possibilitará a licitação do transporte público de Passo Fundo foi remetido pela prefeitura ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) nesta terça-feira (25).

O envio ao TCE é essencial pois o órgão fiscaliza os processos licitatórios a fim de aprimorar os projetos e suprimir custos. Se o edital proposto pela prefeitura estiver de acordo, o Executivo poderá, enfim, iniciar o processo para escolha da nova operadora — um processo que tinha prazo para sair ainda em 2023.

Em nota, a prefeitura informou que o edital "passou por reformulações significativas" depois da audiência pública realizada em 9 de setembro, na Câmara de Vereadores. Entre elas está a redução da tarifa técnica, cálculo que leva em conta todos os custos operacionais para o funcionamento do transporte.

Na primeira versão do edital, a tarifa técnica foi fixada em R$ 9,15. Agora, segundo a prefeitura, o indicador caiu para R$ 8,60. Hoje a tarifa técnica dos ônibus urbanos de Passo Fundo é R$ 8,22, enquanto a passagem cobrada nos coletivos custa R$ 6.

A definição final do valor dependerá das propostas apresentadas pelas empresas ou consórcios interessados. Vence quem oferecer a menor tarifa técnica.

Segundo o procurador-geral do Município, Giovani Corralo, a tarifa técnica menor ocorreu depois da revisão das planilhas. Além disso, outro destaque é a redução de quilômetros a serem percorridos pelos ônibus, que reduziu de 511 mil para 450 mil quilômetros mensais.

— Após a conclusão, conseguimos ter um projeto operacional mais otimizado. A audiência acabou requerendo a reformulação de grande parte do projeto operacional, que significa a rota das linhas e, consequentemente, o projeto básico e as planilhas. Isso tudo demandou intenso trabalho — afirmou.

A licitação do transporte público de Passo Fundo prevê outras mudanças, como a implementação de uso de biocombustível, manutenção da bilhetagem eletrônica e do aplicativo de itinerários, câmeras de segurança nos veículos e idade máxima da frota.