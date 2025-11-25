Edital da nova licitação do transporte público de Passo Fundo é enviado ao TCE

O edital que possibilitará a licitação do transporte público de Passo Fundo foi remetido pela prefeitura ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) nesta terça-feira (25).
O envio ao TCE é essencial pois o órgão fiscaliza os processos licitatórios a fim de aprimorar os projetos e suprimir custos. Se o edital proposto pela prefeitura estiver de acordo, o Executivo poderá, enfim, iniciar o processo para escolha da nova operadora — um processo que tinha prazo para sair ainda em 2023.
Em nota, a prefeitura informou que o edital "passou por reformulações significativas" depois da audiência pública realizada em 9 de setembro, na Câmara de Vereadores. Entre elas está a redução da tarifa técnica, cálculo que leva em conta todos os custos operacionais para o funcionamento do transporte.
Na primeira versão do edital, a tarifa técnica foi fixada em R$ 9,15. Agora, segundo a prefeitura, o indicador caiu para R$ 8,60. Hoje a tarifa técnica dos ônibus urbanos de Passo Fundo é R$ 8,22, enquanto a passagem cobrada nos coletivos custa R$ 6.
A definição final do valor dependerá das propostas apresentadas pelas empresas ou consórcios interessados. Vence quem oferecer a menor tarifa técnica.
Segundo o procurador-geral do Município, Giovani Corralo, a tarifa técnica menor ocorreu depois da revisão das planilhas. Além disso, outro destaque é a redução de quilômetros a serem percorridos pelos ônibus, que reduziu de 511 mil para 450 mil quilômetros mensais.
— Após a conclusão, conseguimos ter um projeto operacional mais otimizado. A audiência acabou requerendo a reformulação de grande parte do projeto operacional, que significa a rota das linhas e, consequentemente, o projeto básico e as planilhas. Isso tudo demandou intenso trabalho — afirmou.
A licitação do transporte público de Passo Fundo prevê outras mudanças, como a implementação de uso de biocombustível, manutenção da bilhetagem eletrônica e do aplicativo de itinerários, câmeras de segurança nos veículos e idade máxima da frota.
Outra mudança significativa ao longo do processo foi o anúncio do encerramento do serviço de transporte da Codepas, que hoje opera 11 linhas na cidade. Ao todo, 119 funcionários desse setor da empresa pública serão desligados a partir da metade de 2026.