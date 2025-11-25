Geral

Em andamento
Notícia

Edital da nova licitação do transporte público de Passo Fundo é enviado ao TCE

Segundo a prefeitura, documentos passaram por reformulações importantes, como a redução da tarifa técnica de R$ 9,15 para R$ 8,60. Próximo passo é a avaliação pelo Tribunal de Contas

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS