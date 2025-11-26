"É fácil você rir porque a dor não tá em você": Juju do Pix fala pela primeira vez após cirurgia reparadora

Conclusão definitiva do tratamento deve levar de seis meses a um ano. Arquivo pessoal / Divulgação

A criadora de conteúdo Juliana Oliveira, conhecida como Juju do Pix, passou por uma cirurgia reconstrutora considerada de alta complexidade para retirar parte do óleo mineral aplicado no rosto em 2017. Uma semana após o procedimento, feito na quinta-feira (20), Juliana falou pela primeira vez em entrevista exclusiva à reportagem.

Já em casa, em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, ela se recupera da cirurgia. Sem dor, Juju espera ansiosamente pelo próximo procedimento.

— A minha recuperação está sendo bem tranquila, lembrando que já estou preparada para a próxima cirurgia — disse. — Não digo nem pelos riscos, mas pelo grau de dificuldade que é para tirar esse produto do meu rosto, eu tenho de ter paciência para poder saber esperar e entender que isso leva um certo tempo, mas vai dar tudo certo.

A repercussão do caso causa um misto de sentimentos, entre mensagens de apoio, curiosidade e julgamentos.

— Algumas pessoas não têm muita educação. Por conta do inchaço, elas começam a querer me vincular a um personagem, Fofão, ou debochar, rir, né? — relatou. — Eu acho isso patético, até porque independente do que eu pareça, né? Eu sou um ser humano, um ser humano com erros, com falhas, e não tenho culpa de ter chegado à proporção que chegou. Eu posso ter errado tudo, mas eu acho que isso não dá o direito de as pessoas perderem a educação, o respeito, principalmente por uma pessoa que está passando por um problema físico, um problema estético.

Ela reforça o peso das críticas desde que começou a criar conteúdo para as redes sociais, mas diz que não tem pretensão de deixar de fazer isso.

— Quando você não tem nenhum problema, quando você acha que a tua vida tá perfeita, é fácil você julgar as pessoas. É fácil você rir porque a dor não tá em você, a dor tá no outro. A dificuldade, a necessidade, tá no outro — desabafou.

Relembre a história

O apelido da influenciadora surgiu depois que, ao enfrentar dificuldades para conseguir emprego após um procedimento estético malsucedido, Juliana recorreu à internet para pedir ajuda e arrecadar dinheiro para uma cirurgia reparadora.

O procedimento foi feito em uma clínica clandestina em 2017, com o intuito de deixar os traços da face mais femininos, mas acabou causando deformações. De acordo com Juliana, que é uma mulher transexual, a clínica alegava que havia aplicado silicone industrial, mas ela descobriu que, na verdade, foram 21 seringas de óleo mineral.

Mesmo após ter aparecido em um programa de televisão e conseguido cerca de R$ 20 mil em uma vaquinha, a influenciadora foi contestada por internautas por pedir novos valores. Juliana disse, nas redes sociais, que havia desistido do procedimento por não ter conseguido o valor total da operação e afirmou ter doado o dinheiro.

O procedimento de reparo, realizado no Hospital Indianópolis, em São Paulo (SP), foi bem-sucedido, segundo o médico responsável, Thiago Marra. A cirurgia não teve custos para a influenciadora.

— Em uma segunda etapa, com o tecido mais recuperado e após observarmos a resposta do corpo dela, vamos poder retirar ainda mais para melhorar o resultado — relatou o médico nas redes sociais.

A cirurgia é a primeira de uma série de procedimentos para devolver autoestima e melhorar a qualidade de vida de Juliana, que relata não ter tido oportunidades de emprego desde o procedimento na clínica clandestina.

— Compreendemos a sua dor, a sua transformação e a sua vontade real de recomeçar. Por isso, decidimos abraçar este caso com todo o cuidado e responsabilidade que ele merece — afirmou Marra.

O médico explicou que a cirurgia foi feita de forma conservadora para diminuir os riscos. Assim, os resultados requerem mais procedimentos.