Dono de mercado é preso ao tentar recuperar alimentos impróprios apreendidos pelo Ministério Público

Itens eram conservados em locais impróprios. Ministério Público / Divulgação

Um homem foi preso e um adolescente apreendido durante uma força-tarefa do o Programa Segurança dos Alimentos, realizada pelo Ministério Público na terça-feira (11) em Selbach, município de 5,1 mil habitantes do norte do Estado.

Pai e filho foram detidos ao tentar recuperar alimentos apreendidos pelos agentes, descartados durante a ação por serem impróprios para consumo. Os produtos irregulares já haviam sido colocados no caminhão de lixo para descarte.

O homem foi preso em flagrante por furto, enquanto o filho do comerciante vai responder a um ato infracional por participar do furto e desacatar um policial.

As detenções ocorreram em um dos três mercados fiscalizados pela operação. Ao todo, foram apreendidos cerca de 500 quilos de alimentos impróprios.

Entre as principais irregularidades encontradas nos estabelecimentos estavam produtos com validade vencida, falta de procedência, armazenamento inadequado e alimentos fora da temperatura adequada.

Produtos estavam em temperatura de conservação inadequada. Ministério Público / Divulgação

Foram apreendidos itens como carne, pizzas, embutidos e alimentos de padaria. Diversos produtos como margarina, iogurte, nata e salgados estavam fora da temperatura exigida pelas normas sanitárias.