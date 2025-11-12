Geral

Em Selbach
Notícia

Dono de mercado é preso ao tentar recuperar alimentos impróprios apreendidos pelo Ministério Público

Um adolescente, filho do comerciante, também foi apreendido. Operação em três mercados descartou meia tonelada de itens irregulares

Rebecca Mistura

