Dois homens estão na UTI após quedas de telhados durante reconstrução em Erechim

Homens caíram dos telhados durantes reparos. Günther Schöler / Agencia RBS

Dois homens estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Terezinha de Erechim. Eles foram socorridos após caírem de telhados durante a reconstrução de residências na cidade do norte gaúcho atingida por um temporal de granizo.

Um dos feridos foi internado ainda na noite de domingo (23), enquanto o segundo deu entrada na UTI durante a manhã desta segunda-feira (24). Ambos foram diagnosticados com traumatismo cranioencefálico e um deles está em estado grave.

Segundo a direção do Hospital Santa Terezinha, a instituição já fez mais de 15 atendimentos por quedas de telhados desde o temporal que atingiu o município na tarde de domingo.

Número de atingidos volta a subir

Lonas continuam sendo distribuídas na cidade. Felipe Matiasso / Agencia RBS

Em novo boletim publicado pela Defesa Civil de Erechim, o número de pessoas afetadas pelo fenômeno climático na cidade voltou a subir. Conforme a atualização publicada às 15h10min desta segunda-feira (24), o município registra mais de 32,4 mil atingidos.

Aumentou também o número de atendimentos médicos: já são 162 realizados entre os três hospitais de Erechim e a UPA. Destes, sete pessoas estão internadas.

Outras 12 pessoas seguem desabrigadas, sendo que três estão no Abrigo Cidadão e nove em um abrigo terceirizado fornecido pela Secretaria de Assistência Social do município.

Conforme a Climatempo, o temporal com chuva de granizo foi causado pela formação de uma nuvem de tempestade com gelo em seu interior. A combinação do calor e da umidade registrados no domingo foi o que favoreceu a formação desta nuvem.

A prefeitura de Erechim decretou situação de emergência. O texto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para ações imediatas de resposta, assistência humanitária, reabilitação dos danos e reconstrução das áreas afetadas.