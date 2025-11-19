Dois anos após deslizamento, moradores da Manoel Portela seguem em área de risco e aguardam obras

Talude desmoronou durante chuva em novembro de 2023. Reprodução RBS TV / Divulgação

Moradores de uma travessa no bairro Manoel Portela, em Passo Fundo, vivem há dois anos ao lado de uma área de risco: em 18 de novembro de 2023, um deslizamento de terra destruiu duas casas e forçou a interdição de 23.

Dois anos depois, os moradores aguardam por uma solução para o espaço. A prefeitura de Passo Fundo, responsável pela resolução do problema, não cumpriu o prazo estabelecido pela Justiça, em 31 de outubro, para publicar o edital que daria início às obras de recuperação.

O principal ajuste no local é a construção de um muro de contenção para impedir o deslizamento do que sobrou do talude. Segundo os moradores, as medidas só começaram a ser tomadas em fevereiro deste ano, depois de uma ação judicial.

— De lá para cá segue a mesma situação. Se continuar chovendo, vai ceder ainda mais. E se acontecer algo mais grave? Aí vai ser tarde demais — disse um dos moradores do local, o aposentado Jorge de Oliveira.

Edital foi publicado nesta quarta (19)

Depois que o prazo estabelecido pela Justiça expirou, os moradores pediram a intimação do Município. Em resposta, a prefeitura informou que os procedimentos para publicar o edital estavam em fase final.

O chamamento público para a empresa que realizará a obra foi publicado nesta quarta-feira (19), com investimento previsto de R$ 2,25 milhões. Os interessados podem encaminhar suas propostas até 5 de dezembro (veja os detalhes do edital neste link).

— Essa é uma questão que preocupa o município. Já instalamos uma estação meteorológica no local para mensurar os riscos e alarmes em tempo real. O atraso tem a ver com a complexidade da obra, que não é simples: vão ser necessários mais de 60 caminhões de concreto — disse o procurador-geral do Município, Giovani Corralo.