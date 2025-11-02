Dia de Finados em Passo Fundo reúne fé, flores e milhares de visitantes

Entre flores, velas e orações, o movimento foi intenso nos cemitérios de Passo Fundo neste domingo (2) para celebrar o Dia de Finados. Milhares de famílias circularam entre os túmulos, reacendendo memórias e mantendo viva a tradição de homenagear quem já se foi.

Conforme o secretário de Transportes e Serviços Gerais, Alexandre Mello, a expectativa é que mais de 30 mil pessoas tenham visitado os oito cemitérios municipais entre o sábado (1º) e o domingo (2). Os espaços seguem abertos até às 19h.

— Hoje pela manhã registramos uma movimentação bem significativa nos cemitérios, em especial no Vera Cruz, Jardim da Colina e Petrópolis.

Leia Mais Por que uma cidade do norte gaúcho cola cartazes com notas de falecimento nas ruas há mais de 50 anos

A tradição de visitar os túmulos no feriado é mantida há gerações por famílias como a da Sirlei Bortolotti, de 70 anos, que foi ao cemitério com o marido, Nilso Postal.

— A gente vem durante o ano também, mas não tem como não vir no Dia de Finados. Quem ocupa este túmulo é a família do Nilso. Acho que de tarde a gente deve vir de novo para dar uma limpada. Agora trouxemos flores e acendemos uma vela. É um jeito de manter viva a lembrança — disse.

Para Liana Klein, 73 anos, o feriado é também um momento de gratidão.

— Aqui tem minha mãe, meu pai e um filho do coração. Costumo trazer flores porque eles já fizeram tanto por nós. Mesmo que não estejam mais aqui é uma forma de dizer "muito obrigada".

Liana Klein visitou o túmulo dos familiares para rezar na manhã deste domingo (2). Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O entorno dos cemitérios também refletiu o movimento do dia. Na floricultura da Eliane da Luz Ussenco, o trabalho foi intenso durante a manhã.

— Esse ano está muito mais movimentado que o ano passado. Acho que por causa do tempo, porque fez sol e ano passado choveu. As flores mais procuradas são crisântemos e rosas, especialmente para Maria Elizabeth — afirma.

Devoção à "santinha de Passo Fundo"

Entre os espaços mais visitados do feriado está o túmulo de Maria Elizabeth, conhecida como a "santinha de Passo Fundo".

Morta aos 14 anos, após ser atropelada por uma Kombi na Avenida Presidente Vargas, a adolescente ficou conhecida por ter relatado, antes do acidente, como seria a sua própria morte, o que reforçou sua fama de pureza e espiritualidade.

Ao longo das décadas, o túmulo da jovem se tornou um dos principais pontos de devoção popular da cidade. No local, é comum ver flores, fotos e bilhetes de agradecimento por graças alcançadas.

Leia Mais Biblioteca Pública de Santa Rosa ganha edição completa da Bíblia em braille

Lucia Centenaro é uma das devotas que mantém o hábito de rezar diante do túmulo da menina.

— Sempre faço minhas orações e lembro dela. Às vezes, passo por aqui em dias aleatórios e rezo. Dá um certo aconchego para quem tem fé. Meu pedido mesmo é de paz e realização no caminho que estou seguindo — conta.

Caminhando por entre os túmulos acompanhada do filho, Ilda de Moraes avista o jazigo de Maria Elizabeth e relembra: "Eu conheci ela".

Ilda e o filho Osmar são devotos de Maria Elizabeth. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

— Eu trabalhava em uma casa ao lado da casa dela. O quarto dela era todo cor de rosa e cheio de rosas. Tudo o que eu peço para ela, ela me ajuda. Tenho um bisneto que teve problemas sérios de saúde e agora está bem. Quando tenho dificuldades sempre peço ajuda para ela porque essa fé dá certo — crê.