Geral

Tempo de saudade
Notícia

Dia de Finados em Passo Fundo reúne fé, flores e milhares de visitantes

Expectativa é que mais de 30 mil pessoas visitem os oito cemitérios municipais entre o sábado (1º) e o domingo (2). Vera Cruz, Jardim da Colina e Petrópolis são os cemitérios com maior movimentação

Tatiana Tramontina

