Depois do temporal, norte do RS terá sol e calor até o fim da semana

Casas foram destelhadas pelo vento em Espumoso e Barão de Cotegipe. Defesa Civil de Espumoso / Divulgação

A frente fria que chegou ao RS no fim de semana foi acompanhada de temporais, que causaram estragos em algumas cidades da Região Norte. No domingo (16), as fortes rajadas de vento destelharam residências e a queda de árvores bloqueou estradas.

Em Barão de Cotegipe, dez casas tiveram destelhamento parcial e precisaram da cobertura de lonas distribuídas pelos Bombeiros Voluntários do município e Defesa Civil. Já em Espumoso, o temporal provocou destelhamento em cinco imóveis e lonas também foram entregues.

Ainda na noite de domingo, os Bombeiros Voluntários de Jacutinga foram acionados para a limpeza da RS-211. A força do vento derrubou árvores sobre a pista no trecho entre Campinas do Sul, Jacutinga e Paulo Bento. A via chegou a ficar bloqueada por quase uma hora.

A RS-211 chegou a ficar bloqueada pela queda de árvores. Bombeiros Voluntários de Jacutinga / Divulgação

Previsão de tempo

Depois da instabilidade, os próximos dias devem ser de tempo firme no norte do Estado, conforme a Climatempo. O destaque da semana fica por conta da variação de temperatura, com clima ameno pela manhã e calorão durante a tarde.

Em Barão de Cotegipe, por exemplo, as mínimas até a sexta-feira (21) devem ficar na casa dos 14°C e a máxima chega aos 29ºC. Em Espumoso, por sua vez, os termômetros abaixo dos 20°C também marcam o amanhecer, enquanto a máxima no fim da semana deve chegar a 32°C.

Passo Fundo

Os próximos dias devem ser de sol entre nuvens na cidade. As mínimas ficam abaixo dos 18°C, enquanto a máxima chega a 30°C na sexta-feira (21). A chuva volta no sábado (22), mas será passageira.

Marau

As mínimas se mantêm agradáveis e o tempo firme, mas as temperaturas começam a subir na cidade a partir da quinta-feira (20). A previsão é de 28°C de máxima.

Soledade

Nesta terça-feira (18), a mínima na cidade será de apenas 11°C. A cidade também terá tempo firme e manhãs agradáveis, com aumento gradual de temperatura até a máxima de 30°C na sexta-feira (21).

Erechim

Ainda pode registrar algumas pancadas de chuva na terça-feira (18), mas depois tem tempo firme e sol entre nuvens até o fim da semana. As mínimas ficam abaixo dos 17°C e a máxima chega a 29°C na sexta-feira (21).