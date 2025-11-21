De gaita de boca a dança: 7ª Região Tradicionalista tem a segunda maior delegação do Enart

Festival é considerado o maior encontro de arte amadora da América Latina. MTG / Divulgação

A 38ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), considerado o maior festival de arte amadora da América Latina, começa nesta sexta-feira (21) em Santa Cruz do Sul. O evento, que reunirá representantes de todo o Estado, intensifica a rotina de ensaios e preparativos para os artistas.

Com sede em Passo Fundo, a 7ª Região Tradicionalista (RT) abrange 41 municípios e se destaca: ocupa a segunda colocação em número de representantes no festival, mostrando a força cultural do interior. Ao todo, a 7ª RT terá 57 competidores em modalidades individuais, além de quatro grupos de dança na Força A e outros três na Força B.

— Ao longo do ano, reuniões, rodeios, eventos e circuitos servem de preparação para qualificar elencos, amadurecer projetos e padronizar informações. Buscamos criar condições para que grupos e concorrentes possam estar preparados, seguros e conscientes para representar a 7ª RT — destaca o diretor artístico Henrique Schnur.

Competição em família

No Enart pela segunda vez, a declamadora Ana Clara Castaman Carniel representa o CTG Lalau Miranda. Eduarda Costa / Agencia RBS

No Enart pela segunda vez, a declamadora Ana Clara Castaman Carniel, de 16 anos, representa o CTG Lalau Miranda. Ela participa do festival ao lado do pai, Vanderlei Carniel, que compete na modalidade violão.

— Eu vou no Enart desde criança, na primeira edição em que meu pai se apresentou. Então, retornar todos os anos representa a importância da arte em nossas vidas e torna o palco a nossa casa — diz.

A declamadora, que soma troféus de participação em diferentes competições, dedica boa parte do cotidiano à preparação para o festival:

— A declamação é parte da minha rotina diária e acontece de forma leve, o que torna todo o processo de preparação mais fácil. Participar do Enart nunca foi uma obrigação, mas sim uma forma de expressar todos os meus sentimentos.

Dos mais novos aos mais experientes

Aos 86 anos, Nilson Laabs é tricampeão na modalidade gaita de boca. Nilson Laabs / Arquivo pessoal

O evento também possibilita a união de talentos de várias idades. Representante mais antigo da 7ª RT, Nilson Laabs é tricampeão na modalidade gaita de boca. Aos 86 anos, ele busca o tetracampeonato representando o CTG Osório Porto.

— Eu aprendi a tocar com meu pai, quando tinha uns 13 anos ganhei uma gaita de boca. Desde então, todo Natal eu ganhava uma gaita de boca diferente e aí fui tomando o gosto — lembra o competidor.

Ele sempre tocou o instrumento em fandangos e eventos do CTG, mas foi a partir de 2015 que começou a competir no Enart:

— Geralmente, os rodeios não tinham concurso de gaita de boca. É muito difícil ter algum evento do meio que tenha concurso de gaitinhas. Mas aí começou a aparecer no Enart, e então iniciei minha participação.

Representatividade feminina

Maria Edi Malaquias é a única mulher participante da competição de trova. Reprodução Eco da Tradição / Divulgação

Participante há 20 anos, a trovadora Maria Edi Malaquias representa o Departamento Tradicionalista do Clube Recreativo Juvenil e é atualmente a única mulher da modalidade no festival.

— Me sinto um pouco estranha entre os demais, porém, por gostar muito do que faço, não desisti. Me concentro, na medida do possível, leio e crio alguns versos, mas o principal é entrar na brincadeira e buscar preparar o espírito — afirma.

Múltiplas modalidades

Victor Renato Von Dentz é multi-instrumentista e participa de quatro modalidades no festival. Victor Renato Von Dentz / Arquivo Pessoal

Há também quem consiga dividir a dedicação, como o artista Victor Renato Von Dentz. No Eanrt desde 2017, o músico representa a 7ªRT e o CTG Lalau Miranda em quatro modalidades: declamação, viola, violão e solista vocal.

— A preparação vem de vários anos. Não é fácil conciliar todas as modalidades, pois cada apresentação requer um grau de concentração, mas o segredo é focar em uma coisa de cada vez — explica.

Entre dança e competição individual

Dançarino do CTG Sentinelas do Pago, João Gabriel Portela Ramos também participa da modalidade gaita piano. João Gabriel Portela Ramos / Arquivo Pessoal

A rotina de um dançarino que participa da competição, por sua vez, inclui ensaios diários e muitas noites em claro para o grupo poder buscar o título. João Gabriel Portela Ramos é integrante do elenco adulto do CTG Sentinelas do Pago de Marau.

— Começamos a trabalhar para o Enart ainda em fevereiro e, todos os dias da semana, estamos nos preparando com estudos e treinos. Só neste mês, foram 25 ensaios do grupo — conta o dançarino.

João Gabriel também divide os compromissos no Enart: além da dança, participa na modalidade gaita piano. Aos 17 anos, ele é um dos representantes mais jovens da 7ªRT.

Conheça os representantes da 7ª RT

As apresentações no Enart acontecem em palcos espalhados pelo Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Para assistir às competições, os ingressos podem ser adquiridos neste site.

Danças tradicionais

Força A

CTG Sentinelas do Pago – Marau

DT Clube Recreativo Juvenil – Passo Fundo

CTG Lalau Miranda – Passo Fundo

CTG Felipe Portinho – Marau

Força B

CTG Laço da Amizade – Casca

CTG Dom Luiz Felipe de Nadal – Passo Fundo

CTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense – Carazinho

Individuais

Declamação masculina

Victor Renato Von Dentz – CTG Lalau Miranda

Sedinei Antonio Richtter – CTG Felipe Portinho

Declamação feminina

Maria Eduarda Chiari Nunes – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal

Kátia Hahn Schu – CTG Felipe Portinho

Ana Clara Castaman Carniel – CTG Lalau Miranda

Ana Julia Camera – CTG Sentinelas do Pago

Bianca Biazus Spagnol – CTG Manoel Teixeira

Tatiane da Rosa Crestani – CTG Manoel Teixeira

Kérolin Luana Spagnol – CTG Sentinelas do Pago

Rosa Maria Makoski Linn – CTG Lalau Miranda

Gaita piano

Mateus da Silva Anghinoni – CTG Osório Porto

João Gabriel de Lima de Aguiar – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal

Leonardo Aloísio Andreolla – PL Pai João

João Gabriel Portela Ramos – CTG Sentinelas do Pago

Gaita de boca

Nilson Arno Laabs – CTG Osório Porto

Gaita de botão até 8 baixos

Oberdan Zimpel Nascimento – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal

João Arthur Guisso Bassi – CTG Felipe Portinho

Viola

Alexandre da Rosa Vieira – CTG Lalau Miranda

Victor Renato Von Dentz – CTG Lalau Miranda

Vanderlei Linassi Carniel – CTG Lalau Miranda

Violão

Victor Renato Von Dentz – CTG Lalau Miranda

Rafael Ricardo Acco – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal

Violino/Rabeca

Thiago Marini Woicolesko – Industrial

Alexandre da Rosa Vieira – CTG Lalau Miranda

Pajada

Alexandre da Rosa Vieira – CTG Lalau Miranda

Causo

Igor Emanoel Gava – CTG Felipe Portinho

Bruno Arcari – PL Pai João

Bruno Gabriel Callegari – PL Pai João

Alexandre da Rosa Vieira – CTG Lalau Miranda

Trova campeira – Mi Maior de Gavetão

Clovis Silveira da Silva – DT Eduardo Muller

Darci Vieira – CTG Pedro Vargas

Luiz Carlos dos Santos Araujo – AT Pedro Ribeiro da Luz

Maria Edi Malaquias de Lima – DT Clube Recreativo Juvenil

Nelson Oliveira da Luz – DT Eduardo Muller

Vilmar de Barros – CTG Pedro Vargas

Trova de martelo

Clovis Silveira da Silva – DT Eduardo Muller

Darci Vieira – CTG Pedro Vargas

Luiz Carlos dos Santos Araujo – AT Pedro Ribeiro da Luz

Maria Edi Malaquias de Lima – DT Clube Recreativo Juvenil

Nelson Oliveira da Luz – DT Eduardo Muller

Vilmar de Barros – CTG Pedro Vargas

Trova estilo Gildo de Freitas

Clovis Silveira da Silva – DT Eduardo Muller

Darci Vieira – CTG Pedro Vargas

Luiz Carlos dos Santos Araujo – AT Pedro Ribeiro da Luz

Maria Edi Malaquias de Lima – DT Clube Recreativo Juvenil

Nelson Oliveira da Luz – DT Eduardo Muller

Vilmar de Barros – CTG Pedro Vargas

Solista vocal masculino

Fabiano da Rosa Lengler – CTG Lalau Miranda

Marcelo Augusto da Luz – CTG Lalau Miranda

Gabriel Sabadini Prestes – CTG Porteira da Querência

Victor Renato Von Dentz – CTG Lalau Miranda

Luis Henrique Migliorini Pasche – CTG Sentinelas do Pago

Solista vocal feminino

Emanole de Mattos Oriotote – CTG Lalau Miranda

Paola Larrea da Silva Machado – CTG Lalau Miranda

Emily Teixeira de Morais – CTG Moacyr da Motta Fortes

Jussiane de Fátima Bolner – CTG Lalau Miranda

Dança gaúcha de salão

Luís Felipe Pereira Arruda e Jéssica Maria Bresolin – CTG Lalau Miranda