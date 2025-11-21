De gaita de boca a dança: 7ª Região Tradicionalista tem a segunda maior delegação do Enart

A 38ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), considerado o maior festival de arte amadora da América Latina, começa nesta sexta-feira (21) em Santa Cruz do Sul. O evento, que reunirá representantes de todo o Estado, intensifica a rotina de ensaios e preparativos para os artistas.
Com sede em Passo Fundo, a 7ª Região Tradicionalista (RT) abrange 41 municípios e se destaca: ocupa a segunda colocação em número de representantes no festival, mostrando a força cultural do interior. Ao todo, a 7ª RT terá 57 competidores em modalidades individuais, além de quatro grupos de dança na Força A e outros três na Força B.
— Ao longo do ano, reuniões, rodeios, eventos e circuitos servem de preparação para qualificar elencos, amadurecer projetos e padronizar informações. Buscamos criar condições para que grupos e concorrentes possam estar preparados, seguros e conscientes para representar a 7ª RT — destaca o diretor artístico Henrique Schnur.
Competição em família
No Enart pela segunda vez, a declamadora Ana Clara Castaman Carniel, de 16 anos, representa o CTG Lalau Miranda. Ela participa do festival ao lado do pai, Vanderlei Carniel, que compete na modalidade violão.
— Eu vou no Enart desde criança, na primeira edição em que meu pai se apresentou. Então, retornar todos os anos representa a importância da arte em nossas vidas e torna o palco a nossa casa — diz.
A declamadora, que soma troféus de participação em diferentes competições, dedica boa parte do cotidiano à preparação para o festival:
— A declamação é parte da minha rotina diária e acontece de forma leve, o que torna todo o processo de preparação mais fácil. Participar do Enart nunca foi uma obrigação, mas sim uma forma de expressar todos os meus sentimentos.
Dos mais novos aos mais experientes
O evento também possibilita a união de talentos de várias idades. Representante mais antigo da 7ª RT, Nilson Laabs é tricampeão na modalidade gaita de boca. Aos 86 anos, ele busca o tetracampeonato representando o CTG Osório Porto.
— Eu aprendi a tocar com meu pai, quando tinha uns 13 anos ganhei uma gaita de boca. Desde então, todo Natal eu ganhava uma gaita de boca diferente e aí fui tomando o gosto — lembra o competidor.
Ele sempre tocou o instrumento em fandangos e eventos do CTG, mas foi a partir de 2015 que começou a competir no Enart:
— Geralmente, os rodeios não tinham concurso de gaita de boca. É muito difícil ter algum evento do meio que tenha concurso de gaitinhas. Mas aí começou a aparecer no Enart, e então iniciei minha participação.
Representatividade feminina
Participante há 20 anos, a trovadora Maria Edi Malaquias representa o Departamento Tradicionalista do Clube Recreativo Juvenil e é atualmente a única mulher da modalidade no festival.
— Me sinto um pouco estranha entre os demais, porém, por gostar muito do que faço, não desisti. Me concentro, na medida do possível, leio e crio alguns versos, mas o principal é entrar na brincadeira e buscar preparar o espírito — afirma.
Múltiplas modalidades
Há também quem consiga dividir a dedicação, como o artista Victor Renato Von Dentz. No Eanrt desde 2017, o músico representa a 7ªRT e o CTG Lalau Miranda em quatro modalidades: declamação, viola, violão e solista vocal.
— A preparação vem de vários anos. Não é fácil conciliar todas as modalidades, pois cada apresentação requer um grau de concentração, mas o segredo é focar em uma coisa de cada vez — explica.
Entre dança e competição individual
A rotina de um dançarino que participa da competição, por sua vez, inclui ensaios diários e muitas noites em claro para o grupo poder buscar o título. João Gabriel Portela Ramos é integrante do elenco adulto do CTG Sentinelas do Pago de Marau.
— Começamos a trabalhar para o Enart ainda em fevereiro e, todos os dias da semana, estamos nos preparando com estudos e treinos. Só neste mês, foram 25 ensaios do grupo — conta o dançarino.
João Gabriel também divide os compromissos no Enart: além da dança, participa na modalidade gaita piano. Aos 17 anos, ele é um dos representantes mais jovens da 7ªRT.
Conheça os representantes da 7ª RT
As apresentações no Enart acontecem em palcos espalhados pelo Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Para assistir às competições, os ingressos podem ser adquiridos neste site.
Danças tradicionais
Força A
- CTG Sentinelas do Pago – Marau
- DT Clube Recreativo Juvenil – Passo Fundo
- CTG Lalau Miranda – Passo Fundo
- CTG Felipe Portinho – Marau
Força B
- CTG Laço da Amizade – Casca
- CTG Dom Luiz Felipe de Nadal – Passo Fundo
- CTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense – Carazinho
Individuais
Declamação masculina
- Victor Renato Von Dentz – CTG Lalau Miranda
- Sedinei Antonio Richtter – CTG Felipe Portinho
Declamação feminina
- Maria Eduarda Chiari Nunes – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal
- Kátia Hahn Schu – CTG Felipe Portinho
- Ana Clara Castaman Carniel – CTG Lalau Miranda
- Ana Julia Camera – CTG Sentinelas do Pago
- Bianca Biazus Spagnol – CTG Manoel Teixeira
- Tatiane da Rosa Crestani – CTG Manoel Teixeira
- Kérolin Luana Spagnol – CTG Sentinelas do Pago
- Rosa Maria Makoski Linn – CTG Lalau Miranda
Gaita piano
- Mateus da Silva Anghinoni – CTG Osório Porto
- João Gabriel de Lima de Aguiar – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal
- Leonardo Aloísio Andreolla – PL Pai João
- João Gabriel Portela Ramos – CTG Sentinelas do Pago
Gaita de boca
- Nilson Arno Laabs – CTG Osório Porto
Gaita de botão até 8 baixos
- Oberdan Zimpel Nascimento – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal
- João Arthur Guisso Bassi – CTG Felipe Portinho
Viola
- Alexandre da Rosa Vieira – CTG Lalau Miranda
- Victor Renato Von Dentz – CTG Lalau Miranda
- Vanderlei Linassi Carniel – CTG Lalau Miranda
Violão
- Victor Renato Von Dentz – CTG Lalau Miranda
- Rafael Ricardo Acco – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal
Violino/Rabeca
- Thiago Marini Woicolesko – Industrial
- Alexandre da Rosa Vieira – CTG Lalau Miranda
Pajada
- Alexandre da Rosa Vieira – CTG Lalau Miranda
Causo
- Igor Emanoel Gava – CTG Felipe Portinho
- Bruno Arcari – PL Pai João
- Bruno Gabriel Callegari – PL Pai João
- Alexandre da Rosa Vieira – CTG Lalau Miranda
Trova campeira – Mi Maior de Gavetão
- Clovis Silveira da Silva – DT Eduardo Muller
- Darci Vieira – CTG Pedro Vargas
- Luiz Carlos dos Santos Araujo – AT Pedro Ribeiro da Luz
- Maria Edi Malaquias de Lima – DT Clube Recreativo Juvenil
- Nelson Oliveira da Luz – DT Eduardo Muller
- Vilmar de Barros – CTG Pedro Vargas
Trova de martelo
- Clovis Silveira da Silva – DT Eduardo Muller
- Darci Vieira – CTG Pedro Vargas
- Luiz Carlos dos Santos Araujo – AT Pedro Ribeiro da Luz
- Maria Edi Malaquias de Lima – DT Clube Recreativo Juvenil
- Nelson Oliveira da Luz – DT Eduardo Muller
- Vilmar de Barros – CTG Pedro Vargas
Trova estilo Gildo de Freitas
- Clovis Silveira da Silva – DT Eduardo Muller
- Darci Vieira – CTG Pedro Vargas
- Luiz Carlos dos Santos Araujo – AT Pedro Ribeiro da Luz
- Maria Edi Malaquias de Lima – DT Clube Recreativo Juvenil
- Nelson Oliveira da Luz – DT Eduardo Muller
- Vilmar de Barros – CTG Pedro Vargas
Solista vocal masculino
- Fabiano da Rosa Lengler – CTG Lalau Miranda
- Marcelo Augusto da Luz – CTG Lalau Miranda
- Gabriel Sabadini Prestes – CTG Porteira da Querência
- Victor Renato Von Dentz – CTG Lalau Miranda
- Luis Henrique Migliorini Pasche – CTG Sentinelas do Pago
Solista vocal feminino
- Emanole de Mattos Oriotote – CTG Lalau Miranda
- Paola Larrea da Silva Machado – CTG Lalau Miranda
- Emily Teixeira de Morais – CTG Moacyr da Motta Fortes
- Jussiane de Fátima Bolner – CTG Lalau Miranda
Dança gaúcha de salão
- Luís Felipe Pereira Arruda e Jéssica Maria Bresolin – CTG Lalau Miranda
