De gaita de boca a dança: 7ª Região Tradicionalista tem a segunda maior delegação do Enart

Festival conta com competidores da Região Norte de 16 a 86 anos, mostrando que a arte gaúcha atravessa gerações e mantém viva a tradição

Alessandra Hoppen

