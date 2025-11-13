De capital do grão a polo de pesquisa: como Passo Fundo se desenvolveu a partir do trigo 

Cultura marcou o desenvolvimento agrícola de Passo Fundo e região. Diogo Zanatta / Especial

Quando as sementes lançadas pelos colonos europeus começaram a germinar no norte gaúcho, poucos imaginavam que o trigo encontraria condições favoráveis. Mas o grão se enraizou em Passo Fundo, que carrega a imagem da espiga no brasão do município.

Documentos de 1858, quando aconteceu o primeiro levantamento agrícola da cidade, já registravam áreas de cultivo do cereal, relembra o pesquisador e agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha:

— O autor Francisco Antônio Xavier de Oliveira relata que um ano após Passo Fundo ser desmembrado de Cruz Alta, em 1858, já aparecem estatísticas de trigo em Passo Fundo. Obviamente em pequenas quantidades, mas a partir desse momento o trigo começa a ganhar força no sul do Brasil.

Leia Mais Plantio de trigo encolhe na região de Passo Fundo em meio a custos altos e clima incerto

Primeiras áreas cultivadas

Foi em 1948 que o passo-fundense Mário Goelzer decidiu começar o plantio nos campos do Butiá Grande: 96 sacos de sementes, em área arada com tração animal. Colhido com foice, os fardos de trigo eram transportados em carroça e debulhados em trilhadeiras de madeira, terminando em sacos costurados à mão.

Pioneiro, em 1950, importou um trator Fordson Major movido à querosene. O veículo agrícola foi o primeiro trator em operação no RS, como contou o filho do agricultor, Lucídio Morsch Goelzer, para GZH.

Autoridades municipais e estaduais presenciaram a colheita do que seriam, então, os primeiros trigais semeados em área de campo aberto. Cerca de 50 toneladas de grãos foram colhidas.

Centenário em Passo Fundo

Trigais foram plantados em canteiros da cidade em comemoração ao centenário de Passo Fundo. Revista Machete / Acervo digital IHPF

Quase cem anos depois dos primeiros registros do cereal em Passo Fundo, em 1957, canteiros centrais da cidade foram cobertos pelas espigas como parte da Festa Nacional do Trigo. No período, o município ostentava o título de Capital do Trigo.

Início das pesquisas

O cultivo do trigo movimentou o comércio e motivou também a instalação de moinhos e cooperativas, além de dar início às pesquisas. Já em 1940, foi inaugurado um núcleo federal de pesquisa de trigo no Distrito de Sertão, então área rural de Passo Fundo.

A unidade tinha o objetivo de desenvolver variedades adaptadas às condições climáticas na região. O engenheiro agrônomo Aroldo Linhares lembra que a estação foi decisiva para a profissionalização da agricultura regional:

— Foi o início de uma nova era. A estação reunia técnicos e experimentos que ajudaram a transformar o trigo em base tecnológica, e não apenas uma cultura de subsistência.

Com o passar dos anos, a distância das novas áreas de cultivo levou à transferência da estação em 1972, com nova sede inaugurada às margens da BR-285.

Leia Mais Cooperativa gaúcha leva projeto de manejo do solo à COP30 em Belém

Consolidação do polo científico

Equipe técnica de pesquisadores na Nova Estação Experimental em Passo Fundo, em 1972. Embrapa Trigo / Arquivo

O Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT) — hoje Embrapa Trigo — surgiu em 1973. Passo Fundo foi a cidade escolhida após uma disputa com Cruz Alta e Ponta Grossa (PR). Gilberto Cunha explica que a instalação da estação impulsionou a criação de várias empresas.

— Passo Fundo já tinha tradição e infraestrutura, além de estar no coração da região tritícola do país. Isso pesou muito na decisão — pontuou.

Segundo Cunha, o desenvolvimento agrícola começou na criação da Estação Experimental de Passo Fundo. Pesquisas em melhoramento genético, mecanização, manejo de solo e controle de doenças tornaram-se referência nacional.

— A Embrapa atraiu pesquisadores, fomentou cooperativas e estimulou empresas privadas. Isso movimentou a economia e elevou o nome de Passo Fundo em nível nacional. Os pesquisadores que vinham para cá ajudavam na movimentação dessa economia — complementa Aroldo Linhares.

Leia Mais Genética e ambiente favorável: como cabanha de Palmeira das Missões se prepara para criar um gado campeão da Expointer

Principais avanços científicos e tecnológicos

Criação de novas cultivares adaptadas ao Brasil

Mudança no padrão genético das plantas

Tecnologia do plantio direto

Impacto no setor de máquinas agrícolas

Eliminação da queima da palha do trigo

Da hegemonia à adaptação

Atual área da Embrapa Trigo, em Passo Fundo. Rafael Colvero / Divulgação

Com o tempo, a triticultura perdeu espaço para a soja. O novo grão passou a ser demandado para substituir as proteínas animais.

— A sojicultura ganhou espaço e fez do Brasil o maior produtor mundial. No Rio Grande do Sul, é a cultura mais importante no verão, com quase 7 milhões de hectares, superando culturas como arroz e milho — destaca Cunha.

Ainda assim, o trigo ficou marcado na história e na economia de Passo Fundo. Embora a área cultivada seja menor, empresas privadas e instituições públicas ainda refletem a força do conhecimento sobre a semente e o plantio.

— O trigo continua sendo estratégico. É a base de uma indústria científica que move a cidade — resume o pesquisador.