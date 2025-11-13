Geral

160 anos de história
Notícia

De capital do grão a polo de pesquisa: como Passo Fundo se desenvolveu a partir do trigo 

Com lavouras coloniais e novas tecnologias, cidade se tornou referência nacional em inovação agrícola através do cereal

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS