Curto-circuito provoca incêndio e destrói máquinas agrícolas em Barão de Cotegipe

Um curto-circuito causou um incêndio em máquinas agrícolas em Barão de Cotegipe, no norte do Estado. As chamas foram registradas por volta do meio-dia desta segunda-feira (3), em uma lavoura na localidade Linha Seis.

Os equipamentos foram completamente consumidos pelo fogo. Conforme os Bombeiros Voluntários de Barão de Cotegipe, o operador do maquinário relatou que chamas iniciaram após um curto-circuito no sistema elétrico de uma semeadora.

O homem teve uma queimadura leve na mão e o fogo se espalhou também para um trator. Os equipamentos tiveram perda total.

Ainda segundo os bombeiros, as equipes não conseguiram chegar próximo do local para combater as chamas por causa do difícil acesso ao terreno ser íngreme. Para segurança, o caminhão da corporação ficou a 600 metros de distância do incêndio durante o serviço.

