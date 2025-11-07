Corsan investe R$ 26 milhões para melhorar abastecimento de água em Passo Fundo

Nova ETA assegura o abastecimento mesmo com rompimento da tubulação. Corsan / Divulgação

Com o objetivo de modernizar o sistema de abastecimento de água em Passo Fundo, no norte do Estado, a Corsan entregou na tarde de quinta-feira (6) um conjunto de obras que soma mais de R$ 26 milhões.

Os investimentos abrangem a revitalização completa da Estação de Tratamento de Água 3 (ETA-3), que está em operação há 25 anos e atende 40% dos moradores; a construção de uma nova adutora; a implantação de redes em bairros estratégicos; e a perfuração de 16 poços tubulares profundos com tratamento individualizado.

A revitalização da ETA-3 deu enfoque a adequação das canalizações, como explicou o gerente de relações institucionais da Regional Planalto, Aldomir Santi:

— Conforme a necessidade, a capacidade de tratamento poderá ser ampliada dos atuais 360 litros por segundo para mais de 400 litros por segundo.

Nova adutora

Obras foram entregues em evento nesta quinta-feira (6). Corsan / Divulgação

Uma nova adutora ligando a ETA-3 à captação na Barragem da Fazenda também foi entregue, com investimento de R$ 7 milhões. Ela possui 400 milímetros de diâmetro e 3,5 quilômetros de extensão, sendo feita parte em metal e parte em material plástico de alta resistência a pressões hidráulicas.

— Caso a tubulação principal apresente algum rompimento, como ocorreu em fevereiro, teremos condições de continuar a operação com esta segunda linha. Além disso, se necessário, passamos a contar com a possibilidade de direcionar a água deste manancial para as ETAs 1 e 2, localizadas no bairro Rodrigues — detalhou o gerente executivo de operações, Marcio Tochetto.

O investimento contemplou ainda a instalação de novas redes para reforçar o fornecimento nos bairros Jerônimo Coelho, Vera Cruz, Hípica e Valinhos/Industrial, áreas que registravam baixa vazão em períodos de maior consumo.

Foram perfurados 16 poços tubulares profundos com tratamento individualizado e operacionalização: três no bairro Leonardo Ilha, três no São José, dois no Záchia e os demais nos bairros Fátima, Petrópolis, Cohab Sechi, Xangrilá, Industrial, Farroupilha, São Luiz e Planaltina.

