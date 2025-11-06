Corpo de homem que desapareceu na barragem de Ernestina é encontrado pelos bombeiros

Buscas duraram quase cinco dias na área. 3° BABM / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Passo Fundo localizou o corpo de Lucas Queiroz, 28 anos, por volta de 5h30min desta quinta-feira (6), na barragem de Ernestina, no norte do Estado.

O rapaz estava desaparecido desde a noite do último domingo (2). Lucas encontrava-se em uma embarcação com amigos, a cerca de 200 metros da margem, quando caiu na água e não conseguiu retornar à superfície.

A Polícia Civil está no local para a remoção do corpo, que será encaminhado para necropsia e depois para sepultamento.