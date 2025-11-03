Corpo de Bombeiros faz buscas por homem que desapareceu na barragem de Ernestina

O Corpo de Bombeiros de Passo Fundo faz buscas por um homem de 28 anos que desapareceu na noite de domingo (2) na Barragem de Ernestina, no norte do Estado.

Conforme a corporação, Lucas Queiroz, 28 anos, estava em uma embarcação com outras pessoas, a cerca de 200 metros da margem, quando caiu na água e não conseguiu retornar à superfície.

