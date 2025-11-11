Coleurb abre novo ponto de atendimento no centro de Passo Fundo

Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h30min. Coleurb / Divulgação

A Coleurb inaugurou nesta terça-feira (11) um novo ponto de atendimento no centro de Passo Fundo. O espaço oferece serviços presenciais de bilhetagem depois que a agência na Rua Morom encerrou as atividades na última semana.

O novo espaço oferece todos os serviços relacionados à bilhetagem, como emissão de cartões, renovação de cadastro e recargas com opções de pagamento via Pix, cartão de débito e dinheiro.

— Mesmo com a praticidade das recargas online, o atendimento presencial continua essencial para emissão de cartões e suporte ao cliente — disse o diretor da Coleurb, Carlos Henrique Pereira.

Além do ponto presencial, também é possível abastecer o bilhete eletrônico através do site da Coleurb, via Chatbot com a Cole ou pelo aplicativo "Vou de Ônibus Passo Fundo". Quando pagos via Pix, os valores ficam disponíveis em até 24 horas.

Há também pontos de recarga com crédito instantâneo no DCE da UPF e na Pastelaria China Brasil.

Serviço