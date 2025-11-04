Geral

Tempo virou
"Coisa mais triste do mundo": morador que teve casa destruída por granizo relata como foi o temporal em Sarandi

Temporal durou 30 minutos e afetou mais de 500 imóveis. Prefeitura decretou situação de emergência e aulas foram suspensas

Luiz Otávio Calderan

Rebecca Mistura

