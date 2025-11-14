Geral

Em Constantina
Notícia

Cidade gaúcha se une pela recuperação de menino que sobreviveu a grave acidente na RS-143

Francisco Bedin Tomazini, 9 anos, luta para recuperar movimentos após uma lesão cerebral. Família busca recursos para custear tratamento

Eduardo Krais

