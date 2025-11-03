Chuva de granizo atinge Sarandi e deixa acúmulo de gelo nas estradas e lavouras; assista ao vídeo 

O município de Sarandi, no norte gaúcho, viu o tempo "virar" na tarde desta segunda-feira (3): uma chuva de granizo atingiu a cidade de 22,8 mil habitantes e mudou o cenário completamente, com acúmulo de pedras de gelo nas estradas e lavouras (assista acima).

Conforme o Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil, o evento climático começou por volta das 15h30min. O motorista Rafael Bueno relata que trafegava pela BR-386 e presenciou as pedras de gelo pouco depois da chuva de granizo.

Segundo ele, muitos carros pararam no acostamento para se proteger das pedras. Depois, não conseguiram mais sair do local por causa do gelo que ficou acumulado na pista.

— Quando cheguei ali fazia pouco que (a chuva) tinha passado. Tinha muito gelo e árvores na pista por causa do vento, que foi muito forte. Parecia um cenário de destruição — contou ele.

Nas redes sociais, o coordenador da Defesa Civil de Sarandi, Geovani Bueno, disse que equipes já estão nos locais do município mais atingidas pelo granizo. Até o momento, não há confirmação do número de feridos e/ou desalojados.

— Pedimos para que as famílias se mantenham calmas. Qualquer dano ou situação de emergência, podem ligar para 193, do Corpo de Bombeiros, ou para o celular do gabinete (54) 9 9144-2393 — disse Bueno.

A Defesa Civil do RS havia emitido, às 15h49min, um alerta para instabilidades nas regiões de Sarandi e Carazinho, com possibilidade de chuva, raios e granizo.

Através das redes sociais, a prefeitura da cidade informou que as aulas estão canceladas em dez escolas da rede municipal, nesta terça-feira (04), em função dos estragos após as chuvas. Não há previsão de retomada das aulas, a prefeitura informou que "As atividades serão retomadas assim que houver condições adequadas de funcionamento." Confira na íntegra abaixo.