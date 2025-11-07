Chuva chega ao norte gaúcho e municípios sinalizam alerta para estragos

Instabilidade começou nesta sexta e deve seguir pelo sábado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A chuva que acompanha o ciclone extratropical em formação no Estado já atinge municípios do norte gaúcho. A região que inclui Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen e Santa Rosa, no extremo norte, está em alerta severo para tempestades, com ventos acima de 100 km/h e potencial para tornados.

De acordo com a Climatempo, previsão é de que o ciclone esteja consolidado à noite entre as costas gaúcha e catarinense. A expectativa é que os efeitos do fenômeno sejam mais intensos entre a tarde desta sexta-feira (7) e a madrugada de sábado (8).

Leia Mais Ciclone extratropical: veja quando o fenômeno estará formado no RS

A Região Norte não registrou transtornos graves pela chuva. As prefeituras, no entanto, estão com equipes da Defesa Civil a postos para casos de emergências.

— Até o momento, na nossa região somente relatos de chuvas. Com exceção de Passo Fundo, que nos informou que estão na distribuição de algumas lonas — disse a capitã Carine Lombardi, reponsável pela 2ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (Crepdec), que atende 70 cidades.

A principal preocupação são as rajadas de vento severas, além de queda de granizo, chuvas intensas e acumulados expressivos de água.

A previsão é que o acúmulado de chuva no norte do Estado fique entre 60 mm e 100 mm ao longo do dia. A cidade da região com maior acumulado de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) deve ser Fontoura Xavier, com 76,9mm.

— Planalto foi a cidade com as maiores rajadas de vento: 95 km, mas não foram reportados danos — destacou a capitã Bárbara Dilly, reponsável pela 7ª CREPDEC, que atende 60 municípios do Alto Uruguai.

Veja a seguir qual a situação nas cidades da metade norte até as 17h55min desta sexta-feira (7). A reportagem será atualizada.

Passo Fundo

A Defesa Civil Municipal informou que está em estado de observação e orienta a população a seguir medidas preventivas, como evitar locais abertos durante as tempestades e buscar abrigo seguro em caso de rajadas fortes de vento ou queda de granizo.

Algumas árvores chegaram a cair no centro da cidade, mas equipes da prefeitura já removeram os galhos e liberaram o trânsito. Por volta das 16h, a cidade registrou a maior rajada de vento do RS conforme o Inmet: 72 km/h. O acumulado de chuva está em 43,4mm.

Ainda conforme a Defesa Civil Municipal, algumas casas foram destelhadas pelo vento no bairro Zachia. Equipes estão no local distribuindo lonas e fazendo o levantamento dos danos.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar o serviço pelos telefones 190 (Brigada Militar), 193 (Corpo de Bombeiros Militar), 153 (Guarda Municipal de Trânsito) ou 199 (Defesa Civil). Mensagens de WhatsApp podem ser enviadas para o número (54) 99191-0449.

Sarandi

As aulas foram suspensas em seis escolas na tarde desta sexta-feira (7) por causa dos riscos das condições meteorológicas extremas. São elas:

Emef Maria Fortunata Armanini

Emef Raimundo Lopes da Cunha

Emef Milton Alves de Souza

Emef Vó Ana Prestes

Emef Padre Luiz Vigna

Emei Balão Mágico

A cidade trabalha para instalar lonas depois da intensa queda de granizo que forçou decreto de situação de emergência na segunda-feira (3). Nesta sexta, a cidade registrou rajadas de vento e nova queda de granizo, mas com pedras pequenas e com duração de cerca de 1 minuto, sem transtornos até o momento.

O abrigo da prefeitura está à disposição em caso de desalojados ou pessoas em áreas de risco.

Leia Mais Inmet emite alerta vermelho para forte ventania e alto volume de chuva devido a ciclone extratropical

Soledade

A cidade do norte gaúcho teve rajadas de vento intensas: a velocidade chegou a 64km/h, conforme medição do Climatempo realizada às 10h desta sexta-feira. Ainda assim, a Defesa Civil Municipal informou que a chuva é moderada e não há ocorrências na cidade até o momento.

Durante a manhã também aconteceram quedas de energia, que afetaram a estação de tratamento de água. Alguns pontos da cidade chegaram a ficar sem abastecimento.

Até as 16h20min, a cidade registrou 79,8mm de chuva segundo o Inmet, o segundo maior acumulado do Estado.

Lagoa Vermelha

As rajadas de vento chegaram a 60km/h na tarde desta sexta-feira, segundo o Inmet, com 29,8mm de chuva acumulados. Apesar da velocidade do vento, não há registro de ocorrências na cidade.

Mais cidades

Frederico Westphalen, Carazinho, Marau e Ijuí não registraram estragos causados pela instabilidade. Já Palmeira das Missões teve queda de energia, o que afetou o abastecimento de água na cidade, enquanto Erechim também registrou queda de árvores.

Em Frederico Westphalen, a Defesa Civil Regional registrou dois destelhamentos pontuais, em um galpão industrial e um depósito de madeira, sem feridos.

Um ponto de atenção é para o acúmulo de água nas rodovias, o que pode gerar aquaplanagem. A recomendação é para que os motoristas dirigiam com cautela.

Região Noroeste

Em Três Passos, houve destelhamento parcial de uma residência em que os bombeiros fizeram a entrega de lonas. Já em Porto Mauá teve queda de uma árvore e um galpão no interior foi parcialmente destelhado.

Em Santa Rosa, duas casas precisaram receber lonas, no bairro Sulina e no bairro Cruzeiro, devido a grande quantidade de chuva.

GZH Passo Fundo segue acompanhando a situação nas principais cidades da Região Norte.