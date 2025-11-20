Capoeira, feijoada e samba marcam celebração da Consciência Negra em Passo Fundo

O Dia da Consciência Negra é comemorado nesta quinta-feira (20), com a Feira Afro-brasileira em Passo Fundo, no norte do Estado. Até as 19h, o público encontra exposição de arte, acessórios, gastronomia e oficinas no Espaço Cultural Roseli Doléski Pretto.
O evento fecha a programação da Semana da Consciência Negra, organizada pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de Passo Fundo. A feira busca celebrar, refletir e fortalecer a luta por equidade racial.
— Hoje é um dia de celebração! Foram várias ações ao longo da semana, mas a feira está nos surpreendendo. Reunimos muitos produtos feitos por negras empreendedoras da nossa cidade, e a festa segue à tarde toda — explica a coordenadora Mara Cavalheiro.
Entre os atrativos gastronômicos, há feijoada, acarajé, doces, pizza e fatias de torta. A feira também conta com venda de flores, itens de decoração e acessórios.
Para quem quiser se embelezar e valorizar a identidade afro-brasileira, trancistas estão presentes no evento. Os penteados feitos na hora saem a partir de R$ 20.
— Vim prestigiar o trabalho exposto por aqui e encontrei as gurias trancistas. Vou fazer uma de modelo nagô e sair ainda mais bonita — brincou Maria de Lourdes Coelho Pupe.
Para marcar a data, às 16h haverá uma quizomba: a festa com capoeira e música, finalizando o dia com batucada de escola de samba.
Consciência Negra
O Dia da Consciência Negra será feriado nacional no Brasil pela segunda vez em 2025. A data, que faz alusão à morte de Zumbi dos Palmares, foi idealizada em Porto Alegre e reconhecida oficialmente em dezembro de 2023, quando Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei. 14.759/2023.
O Dia da Consciência Negra surgiu em 1971, com o intuito de valorizar a luta e a cultura dos povos negros. Para simbolizar a busca pela igualdade racial, a data escolhida foi o 20 de novembro, uma referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo Palmares, em Alagoas, que enfrentou forças coloniais durante 15 anos, foi degolado e teve sua cabeça exposta na Praça do Carmo em 1695.
Serviço
- O que: Feira Afro-brasileira
- Onde: Espaço Cultural Roseli Doléski Pretto (ao lado do Museu Múcio de Castro, na Avenida Brasil, 792)
- Horário: até as 19h
- Entrada: gratuita
