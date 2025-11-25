Geral

Condições atmosféricas
Notícia

Calor intenso e ar frio fora de época: entenda o que causou o granizo em Erechim

Mais de 37 mil pessoas foram afetadas pelo temporal no domingo (23). Segundo meteorologista, há três motivos principais para o fenômeno climático

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS