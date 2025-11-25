Calor intenso e ar frio fora de época: entenda o que causou o granizo em Erechim

Pedras de gelo atingiram 20 bairros da cidade. Weslei Pigatto Molinari / Arquivo Pessoal

A intensa chuva de granizo que surpreendeu os moradores de Erechim no último domingo (23) foi resultado de uma combinação de fatores atmosféricos típicos da primavera e do verão, mas com características que tornaram o fenômeno relativamente extraordinário — principalmente pelo tamanho das pedras de gelo.

O último levantamento divulgado pela Defesa Civil de Erechim, nesta terça-feira (25), aponta que mais de 37 mil pessoas foram afetadas pelo temporal de granizo no município. O número de feridos chega a 200. Nove pessoas ainda seguem desabrigadas.

Segundo o meteorologista Marcelo Scheider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o evento foi favorecido por três elementos principais: calor intenso, umidade e ar frio fora de época.

No domingo, os termômetros chegaram a marcar 30°C na região. Esse aquecimento, somado à umidade trazida do oceano, favoreceu a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, responsáveis por tempestades intensas, que podem incluir granizo, ventos fortes e até tornados.

— O aquecimento da tarde e o calor que fazia em Erechim e na região do Alto Uruguai, além da umidade que veio do oceano, foram determinantes — destacou o meteorologista.

O terceiro fator, considerado um dos mais importantes pelo meteorologista, foi a presença de ar frio em níveis mais altos da atmosfera.

— Esse ar frio fora de época faz com que as camadas mais altas da atmosfera fiquem resfriadas. Por isso, na formação da nuvem de tempestade, o gelo consegue acumular, fica mais frio, e demora para descongelar e fazer a fusão. Ele também chega com mais velocidade na superfície devido as condições de La Niña presentes no Rio Grande do Sul — explicou o meteorologista.

Reflexos em outras cidades da região

O fenômeno climático deve repercutir nos próximos dias em outras cidades da região. Além de Erechim, houve registro de granizo no município de Ibiraiaras, na noite de segunda-feira (24). Segundo a prefeitura, as pedras de gelo afetaram plantações e lonas foram distribuídas às famílias com residências atingidas. Não há relatos de feridos.

Em Campinas do Sul, as pedras de gelo caíram no fim da tarde de segunda (24) e atingiram em especial o interior do município. Segundo o Corpo de Bombeiros e a prefeitura, as principais perdas estão em propriedades rurais que produzem hortaliças.

Outra cidade atingida por Ronda Alta, onde houve queda de granizo em grande quantidade, mas com pedras menores. A Defesa Civil confirmou que não há registro de prejuízos.