Brigada Militar flagra desmatamento de mais de 30 mil m² no norte gaúcho

Drone foi usado em flagrante de Aratiba. 3° BABM / Divulgação

O 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) voltou a registrar casos de desmatamento no norte gaúcho. Nesta semana, mais de 30,7 mil metros quadrados de vegetação nativa foram destruídos nas cidades de Carazinho e Aratiba.

Na terça-feira (18), uma denúncia anônima levou os policiais a uma propriedade no interior de Aratiba. Com o uso do drone, foi constatada a supressão de um hectare de Mata Atlântica.

Leia Mais Polícia flagra 46 mil m² de desmatamento no norte do RS; três foram autuados

Da área total atingida, cerca de 5,8 mil m² estão inseridos em uma Reserva Legal. Durante a fiscalização, havia maquinário no local, mas a equipe não localizou o responsável pelas máquinas.

Já na segunda-feira (17), através de um alerta emitido pela plataforma MapBiomas, o BABM flagrou uma área de 20,7 mil m² desmatada no interior de Carazinho. A supressão de vegetação nativa atingiu espécies como angico, timbó, canela, açoita-cavalo e aroeira, características da Mata Atlântica.

Em ambos os casos, os proprietários dos terrenos não possuíam licença e autorização para o manejo florestal. Eles foram identificados e responderão por crime ambiental.

O desmatamento florestal e o uso irregular do solo causam diversos impactos ao meio ambiente, prejudicando a biodiversidade e contribuindo para as mudanças climáticas. Conforme a Lei n.º 9.605/98, a pena varia de multa a detenção, entre um e três anos.