Bombeiros entram no terceiro dia de buscas por homem que desapareceu na barragem de Ernestina

O Corpo de Bombeiros de Passo Fundo segue no terceiro dia de buscas por Lucas Queiroz, de 28 anos, que desapareceu na Barragem de Ernestina, no norte do Estado, no último domingo (2).
Até a manhã desta terça-feira (4), ele ainda não havia sido encontrado pela equipe de resgate. Lucas estava em uma embarcação com alguns amigos, a cerca de 200 metros da margem da barragem, quando caiu na água e não conseguiu retornar à superfície.
Mergulhadores de Porto Alegre, uma equipe da Marinha do Brasil e o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM) trabalham nas buscas. A operação envolve patrulhamento aquático com o uso de embarcação, drone, GPS e sonar para mapear a área de buscas.
