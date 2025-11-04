Geral

Norte do RS
Notícia

Bombeiros entram no terceiro dia de buscas por homem que desapareceu na barragem de Ernestina

Lucas Queiroz, 28 anos, sumiu após cair de embarcação no último domingo (2). Equipe de mergulhadores de Porto Alegre foi acionada 

Rebecca Mistura

