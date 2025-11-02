Biblioteca Pública de Santa Rosa ganha edição completa da Bíblia em braille

A Biblioteca Pública de Santa Rosa agora abriga um exemplar completo da Bíblia em braille, entregue no sábado (1º) pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) em uma solenidade marcada pela emoção e pelo compromisso com a inclusão.
O evento integra a programação do Seminário de Ciências Bíblicas, que reúne palestrantes de destaque no contexto evangélico nacional e tem abrangência regional.
Segundo Márcio Alves, gerente regional da SBB, a entrega simboliza o acesso igualitário à palavra de Deus.
— A Bíblia não é um instrumento exclusivo de líderes religiosos: foi escrita para gente simples, pessoas que Deus quer chamar de filhos, e isso inclui também os deficientes visuais.
Ele destaca que ouvir e ler são experiências diferentes, e que o braille permite uma interpretação mais profunda e pessoal do texto bíblico.
Exemplar não é comercializado
A iniciativa faz parte do projeto Pra Cego Ler, que há mais de duas décadas distribui gratuitamente Bíblias em braille para instituições e pessoas com deficiência visual em todo o país. Cada exemplar custa mais de R$ 5 mil para ser produzido, mas não é comercializado: é doado como gesto de equidade e justiça.
Santa Rosa foi escolhida após demanda local, e o exemplar estará disponível para toda a Região Noroeste do Estado.
— Vivemos a palavra de Deus e sabemos o poder transformador que ela tem na vida do ser humano, da família e da sociedade. É isso que esperamos que a Bíblia faça com cada deficiente visual aqui — conclui Alves.