Biblioteca Pública de Santa Rosa ganha edição completa da Bíblia em braille

Edição em braille da Bíblia está na Biblioteca Pública de Santa Rosa. Lavínia Fritzen / Agencia RBS

A Biblioteca Pública de Santa Rosa agora abriga um exemplar completo da Bíblia em braille, entregue no sábado (1º) pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) em uma solenidade marcada pela emoção e pelo compromisso com a inclusão.

O evento integra a programação do Seminário de Ciências Bíblicas, que reúne palestrantes de destaque no contexto evangélico nacional e tem abrangência regional.

Segundo Márcio Alves, gerente regional da SBB, a entrega simboliza o acesso igualitário à palavra de Deus.

— A Bíblia não é um instrumento exclusivo de líderes religiosos: foi escrita para gente simples, pessoas que Deus quer chamar de filhos, e isso inclui também os deficientes visuais.

Ele destaca que ouvir e ler são experiências diferentes, e que o braille permite uma interpretação mais profunda e pessoal do texto bíblico.

Exemplar não é comercializado

A iniciativa faz parte do projeto Pra Cego Ler, que há mais de duas décadas distribui gratuitamente Bíblias em braille para instituições e pessoas com deficiência visual em todo o país. Cada exemplar custa mais de R$ 5 mil para ser produzido, mas não é comercializado: é doado como gesto de equidade e justiça.

Santa Rosa foi escolhida após demanda local, e o exemplar estará disponível para toda a Região Noroeste do Estado.