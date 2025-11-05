Bíblia fica intacta após incêndio destruir apartamento em Carazinho

Bíblia foi encontrada na sala, embaixo de televisão que derreteu. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um incêndio destruiu um apartamento em Carazinho, no norte do Estado. O fogo começou por volta das 16h55min de terça-feira (4) e, durante o rescaldo, os bombeiros foram surpreendidos ao encontrar uma Bíblia aberta e praticamente intacta.

O fato aconteceu na Avenida Flores da Cunha, no bairro Glória, em um imóvel que fica no quarto andar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na sala, provavelmente causado por problema elétrico, e se espalhou para a cozinha e parte do corredor do edifício.

O chefe da guarnição, sargento Ederson de Castro, contou que a Bíblia estava aberta sobre um balcão na sala quando os bombeiros chegaram:

— Se reparar bem, a televisão que estava sobre a Bíblia simplesmente derreteu. Tem coisa que não dá pra explicar.

Uma idosa vivia no apartamento e conseguiu sair do local sem ferimentos, antes que as chamas se propagassem. O cachorro da moradora precisou ser resgatado, foi encaminhado para atendimento veterinário e passa bem.

— Não é a primeira vez que isso acontece, mas reforça a nossa fé e a presença de Deus no local, que manteve a ideia de não propagar o fogo pelo edifício — disse o sargento.

Os bombeiros levaram cerca de 10 minutos para controlar as chamas e o trabalho de rescaldo se estendeu por uma hora. Na ocorrência, foram usados dois caminhões e cerca de 4 mil litros de água para controlar o fogo.

