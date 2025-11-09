Bella Città inicia primeira etapa de modernização do sistema de ar-condicionado

Bloqueio é feito nas duas pistas da Avenida Brasil em frente ao shopping, entre 6h e 16h. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

O Bella Città Shopping Center, em Passo Fundo, iniciou neste domingo (9) a primeira etapa das obras de modernização do sistema de ar-condicionado. A intervenção faz parte de um projeto que prevê a substituição completa dos equipamentos atuais por modelos mais modernos e sustentáveis.

Para a execução dos trabalhos, será necessária uma operação de içamento de grandes equipamentos no estacionamento superior do shopping. Com isso, é necessário o bloqueio temporário das duas faixas da Avenida Brasil em frente ao shopping, no sentido Centro–Petrópolis, entre 6h e 16h.

Durante o período, o tráfego é monitorado pela Guarda de Trânsito e pela Secretaria de Segurança Pública, que fazem o controle e a sinalização da via. O shopping funciona normalmente, das 11h às 22h.

Essa é a primeira de duas etapas da operação. Uma segunda operação está prevista para o dia 23 de novembro. De acordo com a direção do empreendimento, o trabalho marca o início da troca integral do sistema, que deve trazer melhorias em eficiência energética, conforto térmico e redução do consumo de energia.