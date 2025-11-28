Be8 anuncia nova usina de biodiesel no Mato Grosso e sela parceria para vender CO2 biogênico em Passo Fundo

Anúncios foram na noite de quinta-feira (27). Be8 / Divulgação

A fabricante de biocombustíveis Be8, com sede em Passo Fundo, anunciou na quinta-feira (27) dois novos empreendimentos. A empresa adquiriu uma nova usina de biodiesel no Mato Grosso e selou parceria para vender CO2 biogênico para aplicações industriais.

A nova usina fica em Alto Araguaia (MT), município localizado em região estratégica para o fornecimento de biodiesel para o Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste brasileiros. A planta pertence a União Agroindustrial, antiga Fênix Biodiesel.

Com a compra, a capacidade instalada para a produção de biodiesel da Be8 será ampliada em 16,7%, passando a ser de 1,71 bilhão de litros por ano. A empresa também passa a representar 15% do market share de biocombustíveis do Brasil. Agora, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) analisa a aquisição antes de confirmar a compra.

Com a efetivação da operação em Alto Araguaia, a Be8 passará a contar com seis unidades produtivas no Brasil. São elas:

Passo Fundo

Marialva (PR)

Nova Marilândia (MT)

Floriano (PI)

Santo Antônio do Tauá (PA).

No exterior, a empresa tem produção em La Paloma (Paraguai) e Domdidier (Suíça).

Parceria para venda de CO2 biogênico

Gás será capturado durante o processo de fermentação dentro da futura fábrica de etanol em Passo Fundo, prevista para iniciar no segundo semestre de 2026. Be8 / Divulgação

Também na quinta (27), a Be8 assinou uma carta de intenções para acordo de compra de CO2 com a Air Liquide Brasil, empresa que é líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a indústria e a saúde. A parceria estabelece o fornecimento de CO₂ biogênico capturado pela Be8 para uso em setores industriais.

O gás, que seria tradicionalmente emitido na atmosfera, será capturado durante o processo de fermentação para produção dentro da futura fábrica de etanol em Passo Fundo. A produção está prevista para iniciar no segundo semestre de 2026 e contemplará a produção de glúten vital, etanol e farelo (DDGS).

Depois, o gás será purificado pela Air Liquide em padrões de alta exigência — incluindo food grade e aplicações medicinais — e destinado a setores estratégicos, como:

hospitais (gases medicinais e terapêuticos)

indústria de bebidas (carbonatação)

setor metalmecânico (soldagem e resfriamento)

refrigeração e controle ambiental

agricultura e hortifruti (ambientes de estufa)

diversas aplicações industriais de precisão.