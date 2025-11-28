Be8 anuncia nova usina de biodiesel no Mato Grosso e sela parceria para vender CO2 biogênico em Passo Fundo

A fabricante de biocombustíveis Be8, com sede em Passo Fundo, anunciou na quinta-feira (27) dois novos empreendimentos. A empresa adquiriu uma nova usina de biodiesel no Mato Grosso e selou parceria para vender CO2 biogênico para aplicações industriais.
A nova usina fica em Alto Araguaia (MT), município localizado em região estratégica para o fornecimento de biodiesel para o Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste brasileiros. A planta pertence a União Agroindustrial, antiga Fênix Biodiesel.
Com a compra, a capacidade instalada para a produção de biodiesel da Be8 será ampliada em 16,7%, passando a ser de 1,71 bilhão de litros por ano. A empresa também passa a representar 15% do market share de biocombustíveis do Brasil. Agora, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) analisa a aquisição antes de confirmar a compra.
Com a efetivação da operação em Alto Araguaia, a Be8 passará a contar com seis unidades produtivas no Brasil. São elas:
- Passo Fundo
- Marialva (PR)
- Nova Marilândia (MT)
- Floriano (PI)
- Santo Antônio do Tauá (PA).
No exterior, a empresa tem produção em La Paloma (Paraguai) e Domdidier (Suíça).
Parceria para venda de CO2 biogênico
Também na quinta (27), a Be8 assinou uma carta de intenções para acordo de compra de CO2 com a Air Liquide Brasil, empresa que é líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a indústria e a saúde. A parceria estabelece o fornecimento de CO₂ biogênico capturado pela Be8 para uso em setores industriais.
O gás, que seria tradicionalmente emitido na atmosfera, será capturado durante o processo de fermentação para produção dentro da futura fábrica de etanol em Passo Fundo. A produção está prevista para iniciar no segundo semestre de 2026 e contemplará a produção de glúten vital, etanol e farelo (DDGS).
Depois, o gás será purificado pela Air Liquide em padrões de alta exigência — incluindo food grade e aplicações medicinais — e destinado a setores estratégicos, como:
- hospitais (gases medicinais e terapêuticos)
- indústria de bebidas (carbonatação)
- setor metalmecânico (soldagem e resfriamento)
- refrigeração e controle ambiental
- agricultura e hortifruti (ambientes de estufa)
- diversas aplicações industriais de precisão.
— Ao capturar o CO₂ biogênico, fechamos um ciclo produtivo completo, aproveitando integralmente nossa matéria-prima e contribuindo de forma concreta para a descarbonização. Nada se perde: cada elemento da cadeia produtiva se transforma em valor econômico, social e ambiental — disse o diretor presidente da Be8, Erasmo Battistella.