Banco do Brasil inicia testes para substituir diesel de geradores por biocombustível produzido em Passo Fundo

Francisco Lassalvia (esq.) e Erasmo Carlos Battistella durante celebração do Protocolo de Intenção na COP30. Be8 / Divulgação

A Be8 e o Banco do Brasil firmaram nesta sexta-feira (21), um Protocolo de Intenções visando a substituição do diesel mineral usado nos grupos geradores da instituição financeira pelo biocombustível Be8 BeVant produzido em Passo Fundo. O ato aconteceu durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, na COP30.

O acordo marca o início de análises técnicas e operacionais detalhadas para avaliar a compatibilidade do novo combustível com o parque de equipamentos do banco. Após essa etapa inicial, será definida a quantidade de equipamentos envolvidos e o volume de biocombustível a ser contratado.

O Banco do Brasil vê na parceria um avanço significativo em sua agenda de descarbonização, reforçando o compromisso com práticas mais sustentáveis.

— A parceria com a Be8 representa mais um passo concreto nessa trajetória, ao explorar um biocombustível que pode acelerar a transição energética do Banco do Brasil — afirma Francisco Lassalvia, vice-presidente de atacado do Banco do Brasil.

Conforme a Be8, o BeVant pode reduzir até 99% das emissões de gases de efeito estufa quando comparado ao diesel de origem fóssil, diminuindo significativamente a emissão de monóxido de carbono, materiais particulados e fumaça preta.

— O Be8 BeVant é uma solução de alta performance e pronta para cumprir essa missão de descarbonização. Esta é uma entrega prática da COP30, e a Conferência das Nações Unidas deve promover as ações efetivas para cumprir as metas de descarbonização — disse o presidente da empresa, Erasmo Carlos Battistella.

O biocombustível foi testado na “Rota Sustentável COP30”, trajeto de mais de 4 mil quilômetros entre Passo Fundo e Belém, em parceria com a Mercedes-Benz. A avaliação, conduzida pelo Instituto Mauá de Tecnologia, registrou resultados preliminares alinhados às metas de descarbonização.