Agricultor morre em acidente com trator no interior de Nova Alvorada

Um homem de 43 anos morreu em um acidente com máquina agrícola no interior de Nova Alvorada, no norte do Estado, na noite de quinta-feira (13). Ele foi identificado como Jorge de Albuquerque Ruas.
O agricultor conduzia um trator com plantadeira na lavoura de sua propriedade, na localidade de Linha Morangueira, quando caiu da máquina e foi arrastado por cerca de cem metros. O acidente foi por volta das 19h.
O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia e o velório será realizado nesta sexta-feira (14), na Linha Morangueira.
