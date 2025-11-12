Geral

Norte do RS
Notícia

Agricultor fica ferido em acidente com máquina agrícola no interior de Sertão

Homem pilotava uma plantadeira durante a semeadura de soja. Ele foi socorrido e transferido para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS