Agricultor fica ferido em acidente com máquina agrícola no interior de Sertão

Plantadeira se desprendeu e caiu sobre o agricultor. Clube do Ouvinte / Divulgação

Um agricultor de 45 anos ficou gravemente ferido em um acidente de trabalho na terça-feira (11), na comunidade de Bom Jesus, interior de Sertão, no norte do Estado.

Segundo a secretaria de Saúde do município, a vítima pilotava uma plantadeira durante a semeadura de soja quando o pino que prende o equipamento ao trator se quebrou. O homem acabou caindo em uma valeta e a plantadeira, desprendida, caiu sobre ele.

O agricultor foi socorrido por outros trabalhadores e encaminhado ao Hospital São José, em Sertão, mas em razão do quadro de saúde, foi transferido para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo.