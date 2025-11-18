Geral

Justiça
Notícia

Advogados de irmãos condenados pelo triplo homicídio da Cohab vão recorrer da sentença

Fernanda e Claudiomir Rizzotto foram sentenciados por participação na morte de três pessoas da mesma família em 2020. Júri encerrou no sábado (15)

Günther Schöler

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS