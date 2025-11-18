Advogados de irmãos condenados pelo triplo homicídio da Cohab vão recorrer da sentença

Irmãos foram condenados no último sábado (15). Rebecca Mistura / Agencia RBS

As defesas de Fernanda e Claudiomir Rizzotto, irmãos condenados por participação nas mortes de três pessoas da mesma família em Passo Fundo — caso que ficou conhecido como triplo homicídio da Cohab — devem de recorrer da sentença. A informação foi confirmada à reportagem.

Fernanda foi condenada a 74 anos e um mês de prisão, enquanto Claudiomir Rizotto deve cumprir 68 anos e um mês de reclusão, ambos inicialmente em regime fechado. O júri terminou na madrugada do último sábado (15).

Os irmãos foram condenados por três homicídios triplamente qualificados, com motivo fútil (em relação à Dienifer Pádia), para assegurar a impunidade de outro crime (em relação à Alessandro dos e Kétlyn Padia dos Santos), mediante pagamento ou promessa de recompensa, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O que dizem as defesas

A defesa de Fernanda Rizotto, por meio da advogada Andrea Tavares, acredita que o cálculo da sentença ultrapassou o esperado e que a decisão foi baseada na violação dos procedimentos de controle de prova.

— Vou recorrer da sentença. Eu entendo que a pena, o cálculo da pena exacerbou todos os limites. Entendo ainda que foi fundamentada em cima da quebra de cadeia de custódia, que tenho recurso em andamento. Também existiu alguns registros na ata sobre nulidades que ocorreram durante o julgamento. Então vou recorrer, sim, da sentença — disse a advogada.

Já o advogado de Claudiomir Rizotto, Edmundo Brescancin Vieira, disse por meio de nota que no próprio júri foram discutidos pontos como fragilidade das provas, ausência de participação direta e outras contradições. Leia na íntegra:

"A defesa de Claudiomir Rizzotto informa que recebeu com respeito a decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Passo Fundo, no julgamento referente aos fatos amplamente divulgados pela imprensa.

Durante todo o processo, foram apresentados e debatidos em plenário diversos pontos relevantes, incluindo:

a fragilidade de elementos de prova atribuídos ao réu;

a ausência de participação direta de Claudiomir na execução dos crimes;

a inexistência de comprovação de vínculo subjetivo estável ou prévio para a prática dos homicídios;

contradições existentes na fase investigativa e na instrução;

e as limitações técnicas das interceptações telefônicas e quebras telemáticas realizadas.

A defesa reafirma que não se conforma com o resultado, razão pela qual interporá recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O recurso irá apontar eventuais nulidades ocorridas durante o procedimento, especialmente em plenário, bem como buscar a readequação da dosimetria da pena, diante de exasperações consideradas desproporcionais.

Ainda, será requerido ao Tribunal que examine a possibilidade de absolvição, caso reconheça ausência de provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, mas também às garantias do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.

A defesa permanece atuando de forma técnica e responsável, confiando que o reexame pelo Tribunal de Justiça."

Relembre o caso

Na noite de 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, na Rua Ernesto Ferron, bairro Cohab, em Passo Fundo. As vítimas eram Alessandro dos Santos, 35, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26.

O alvo do crime era Diênifer, enquanto as outras duas vítimas foram assassinadas como queima de arquivo. Na hora do crime, havia seis pessoas na casa. As três que foram mortas e mais três crianças, filhas de Diênifer.

Na casa dos fundos, estava a esposa de Alessandro. Uma das crianças, de seis anos, foi quem saiu do local, avisou os vizinhos e pediu ajuda.

Quando a polícia chegou à casa, encontrou as três vítimas já sem vida. Elas foram asfixiadas com o uso de enforca-gatos. Os três foram sepultados em 20 de maio daquele ano.

Os autores seriam dois homens que estiveram na casa anteriormente, com o pretexto de ver um móvel que estava à venda. Eles nunca foram identificados.

Em julho daquele ano, a polícia indiciou cinco pessoas:

Eleandro Roso , marido de Fernanda, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão por envolvimento nas mortes.

, marido de Fernanda, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão por envolvimento nas mortes. Fernanda Rizzotto , esposa de Eleandro, foi julgada em 2025 e condenado a 74 anos e um mês de reclusão por ser a mandante do crime.

, esposa de Eleandro, foi julgada em 2025 e condenado a 74 anos e um mês de reclusão por ser a mandante do crime. Claudiomir Rizzotto , irmão de Fernanda, foi julgado em 2025 e condenado a 69 anos e um mês de reclusão por ajudar a contratar os executores.

, irmão de Fernanda, foi julgado em 2025 e condenado a 69 anos e um mês de reclusão por ajudar a contratar os executores. Luciano Costa dos Santos passou por dois julgamentos. O primeiro, realizado em 2024, foi anulado por contradições no resultado. O segundo júri aconteceu em setembro deste ano e condenou Costinha a 57 anos de prisão.

passou por dois julgamentos. O primeiro, realizado em 2024, foi anulado por contradições no resultado. O segundo júri aconteceu em setembro deste ano e condenou Costinha a 57 anos de prisão. Monalisa Kich, companheira de Luciano à época do crime, também foi julgada em 2024 por envolvimento no crime, mas foi absolvida.