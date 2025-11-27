Adolescente morre após acidente com trator no interior de Ciríaco

Um adolescente morreu após um acidente com um trator em Ciríaco, no norte do Estado. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (26), em uma propriedade rural.

A vítima foi identificada como Ellian Bacega, de 12 anos. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar como o acidente aconteceu.

Ellian chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico no Hospital de Clínicas (HC), em Passo Fundo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Aulas canceladas

O jovem era aluno do 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Raimundo Damin, em Água Santa, município onde morava com a família. A instituição cancelou as aulas nesta quinta-feira (27).

Através de nota, a escola descreveu Ellian como um aluno alegre, carismático e muito dedicado. Leia na íntegra:

"É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que a comunidade escolar lamenta e informa o falecimento do nosso querido aluno, Ellian Bacega, estudante do 6º ano do turno da manhã.

Ellian era um menino alegre, carismático e muito dedicado, que iluminava os corredores da nossa escola com a sua presença. Sua dedicação era notável, e ele exercia com entusiasmo sua função como membro atuante do Grêmio Estudantil, estando sempre pronto para estender a mão e ajudar a todos.

Nossa escola chora por sua partida prematura, mas guarda a certeza de que a sua estrela continuará a brilhar intensamente no céu.

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos, colegas e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Saudades Eternas.

Secretaria de Educação e Cultura, equipe diretiva, professores, colegas e demais funcionários da escola."

O velório do adolescente iniciou às 13h desta quinta-feira (27), no Ginásio Aldini Vergílio Coser, em Água Santa. A celebração está marcada para as 17h30min, seguida do sepultamento no cemitério municipal.

*Colaborou Felipe Matiasso