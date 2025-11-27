Geral

Adolescente morre após acidente com trator no interior de Ciríaco

Ellian Bacega, de 12 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar o caso

GZH Passo Fundo

