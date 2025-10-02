Geral

Noroeste do RS
Notícia

Vítimas de acidente em Entre-Ijuís são sepultadas em Panambi; famílias aguardavam liberação dos corpos pelo IGP

Carro em que estavam Ana Paula Fernandes Diello dos Santos, o marido Gabriel Artemio Soares dos Santos e dois irmãos dela, Jonathan Fernandes Diello e Samara Fernandes colidiu frontalmente com um caminhão

Rebecca Mistura

Repórter

