Vítimas de acidente em Entre-Ijuís são sepultadas em Panambi; famílias aguardavam liberação dos corpos pelo IGP

Da esquerda para direita: Samara, Ana Paula, Gabriel e Jonathan. Arquivo pessoal

Parentes e amigos das quatro vítimas do acidente ocorrido na BR-285 em Entre-Ijuís, no último sábado (27), se despediram em cerimônia nesta quinta-feira (2). O velório começou às 8h e o sepultamento foi às 11h no Cemitério Municipal de Panambi.

As famílias aguardavam a liberação dos corpos dos jovens há cinco dias em razão de exames de identificação, como DNA, realizados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) em Porto Alegre.

Ana Paula Fernandes Diello dos Santos (25 anos), o marido Gabriel Artemio Soares dos Santos (28) e dois irmãos dela, Jonathan Fernandes Diello (26) e Samara Fernandes (28), se deslocavam em um Corsa de Panambi a Santo Ângelo quando se acidentaram.

Leia Mais Irmãos e cunhado que morreram em acidente em Entre-Ijuís celebraram aniversário um dia antes e viajavam para visitar familiares

O carro em que eles estavam colidiu frontalmente com um caminhão. Os quatro morreram carbonizados no local, o que dificultou o processo de reconhecimento.

A polícia suspeita que o carro tenha aquaplanado em razão do acúmulo de água que havia na pista no momento do acidente, o que pode ter levado o motorista a perder o controle da direção. No entanto, o resultado acerca do que causou a colisão ainda depende de laudo pericial.

IGP se manifestou sobre tempo para liberar corpos

Em nota, o órgão informou que os cinco dias para liberar os corpos tiveram a ver com complexidade do caso e o rigor técnico que a situação exigia. Leia na íntegra:

"O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS) informa que as vítimas do grave acidente automobilístico ocorrido na tarde de sábado (27), na BR-285, em Entre-Ijuís, foram identificadas e entregues aos seus familiares.

Considerando a complexidade do caso e o rigor técnico que a situação exigia, as equipes do IGP realizaram um trabalho integrado, célere, com respeito às vítimas e seus familiares e com total dedicação ao caso.

As quatro vítimas, todas fragmentadas, foram identificadas por métodos técnico científicos, em específico papiloscopia e análises de DNA.