Vira-lata é resgatado após entalar em vão entre paredes; assista ao vídeo

O vira-lata Bob passou por um sufoco na tarde de segunda-feira (27): ele ficou entalado no vão entre duas paredes e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na Rua Tobias Barreto, no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo.

A equipe foi acionada pela tutora do animal. Segundo ela, o cão Bob, que tem mais de 15 anos, se assustou com e estampido de uma moto que passou na rua e entrou no local.

— É um cachorro idoso e acabou ficando preso em um pequeno espaço entre a parede da casa que mora e a do vizinho — contou o sargento Aguirre, de Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

A solução dos bombeiros foi romper uma das paredes para tirar o animal são e salvo do local estreito. Uma equipe de cinco agentes foi mobilizada para a operação, que durou cerca de uma hora.

Para romper o espaço e garantir a saída de Bob, os bombeiros usaram um rompedor — tipo específico de martelete destinado para a demolição de estruturas. O vira-lata foi resgatado em boas condições de saúde e não precisou de atendimento veterinário.