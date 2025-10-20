Veículos movidos a biocombustível vão cruzar 4 mil quilômetros entre RS e Pará rumo à COP30

A partir desta terça-feira (21), quatro veículos da empresa Be8 vão atravessar o Brasil do Sul ao Norte, utilizando o biocombustível Bevant. O destino é a cidade de Belém, no Pará, que sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

A viagem de mais de 4 mil quilômetros parte de Passo Fundo, no norte gaúcho, e deve chegar à capital paraense no dia 5 de novembro, pouco antes do evento.

Serão dois ônibus e dois caminhões da Mercedes-Benz abastecidos com o biocombustível, que farão paradas em Curitiba (PR), São Bernardo do Campo (SP), Uberaba (MG), Brasília (DF), Campos Belos (GO), Palmas (TO), Araguaína (TO), Imperatriz (MA) e, por fim, Belém.

— A Rota Sustentável vai demonstrar na prática a utilização do Be8 Bevant, que tem capacidade de substituir o diesel em 100%. Nós vamos de Sul a Norte demonstrando o uso desse biocombustível, que agrega valor e tem potencial de impactar todo o país — disse o empresário Erasmo Battistella.

Objetivo é destacar alternativas que substituam o diesel e reduzam a emissaõ de gases poluentes. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A iniciativa busca destacar o papel do Brasil no processo de descarbonização através do investimento em matrizes energéticas mais sustentáveis. A ideia é mostrar na prática como os biocombustíveis estão contribuindo para que o país avance rumo às metas climáticas.

Ao longo do trajeto, os veículos passarão por medições da emissão de gases para mostrar a redução em comparação com o diesel tradicional utilizado em ônibus e caminhões.

A COP30 será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém. Um dos focos será a entrega das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês), que representam os compromissos climáticos assumidos por cada país e que devem ser atualizadas a cada cinco anos.