Trabalhadores são surpreendidos por onça-parda em lavoura no noroeste do RS; assista ao vídeo

Dois trabalhadores rurais foram surpreendidos por uma onça-parda na tarde de segunda-feira (20), no interior de Boa Vista do Incra, no noroeste do Estado. O puma se aproximou enquanto a dupla aplicava defensivos agrícolas em uma lavoura.

A visita inusitada aconteceu em uma propriedade rural na linha Três Capões. Dion Bittencourt conta que estava acompanhado do colega Chrystian de Camargo quando avistaram a onça. Eles retornavam ao trabalho após a pausa do meio-dia.

Enquanto aguardavam o vento acalmar para reiniciar a aplicação dos agrotóxicos, os dois descansavam próximos a um pulverizador quando ouviram passos vindos da mata.

— Eu achei que era algum dos companheiros vindo dar um susto na gente. Quando virei pro lado, dei de cara com ela (a onça) — disse Dion.

O breve encontro foi registrado pelo colega em vídeo. A onça, que parecia desorientada, chegou a se aproximar do pneu do equipamento, mas logo fugiu em direção a um banhado (veja abaixo).

— Acho que ela vinha a favor do vento e não sentiu a nossa presença — afirmou o trabalhador sobre o encontro que gerou uma mistura de medo e admiração.

Foi uma adrenalina macanuda, mas o bicho é bonito. Se não apertar, ela não faz nada DION BITTENCOURT

Pelo tamanho, o puma visto em Boa Vista do Incra provavelmente é um filhote.

Orientações à população

A onça-parda é o segundo maior felino das Américas. Conhecida também como puma e suçuarana, os felinos da espécie Puma concolor podem chegar a 2,4 metros de comprimento e só ficam atrás da onça-pintada em tamanho.

Diante da aparição ocasional desses animais em zonas rurais com a presença de humanos, a Brigada Militar orienta a população a adotar as seguintes medidas de segurança:

Evitar qualquer tipo de contato ou contenção por conta própria;

Não tente, de forma alguma, capturar o animal;

Evite adentrar áreas de mata, especialmente à noite;

Mantenha residências bem iluminadas durante o período noturno;

Proteja animais domésticos, especialmente à noite;

Evite deixar restos de alimentos expostos;

expostos; Destine corretamente o lixo doméstico.

Caso a onça-parda seja vista, as orientações são as seguintes:

Não tente acuar ou alimentar o animal;

Mantenha a calma e evite movimentos bruscos;

Evite aglomerações, filmagens ou fotografias;

, filmagens ou fotografias; Ligue imediatamente para as autoridades competentes, como a Patrulha Ambiental (Patram) ou a Secretaria do Meio Ambiente.

