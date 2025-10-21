Trabalhadores são surpreendidos por onça-parda em lavoura no noroeste do RS; assista ao vídeo

Dois trabalhadores rurais foram surpreendidos por uma onça-parda na tarde de segunda-feira (20), no interior de Boa Vista do Incra, no noroeste do Estado. O puma se aproximou enquanto a dupla aplicava defensivos agrícolas em uma lavoura.
A visita inusitada aconteceu em uma propriedade rural na linha Três Capões. Dion Bittencourt conta que estava acompanhado do colega Chrystian de Camargo quando avistaram a onça. Eles retornavam ao trabalho após a pausa do meio-dia.
Enquanto aguardavam o vento acalmar para reiniciar a aplicação dos agrotóxicos, os dois descansavam próximos a um pulverizador quando ouviram passos vindos da mata.
— Eu achei que era algum dos companheiros vindo dar um susto na gente. Quando virei pro lado, dei de cara com ela (a onça) — disse Dion.
O breve encontro foi registrado pelo colega em vídeo. A onça, que parecia desorientada, chegou a se aproximar do pneu do equipamento, mas logo fugiu em direção a um banhado (veja abaixo).
— Acho que ela vinha a favor do vento e não sentiu a nossa presença — afirmou o trabalhador sobre o encontro que gerou uma mistura de medo e admiração.
Foi uma adrenalina macanuda, mas o bicho é bonito. Se não apertar, ela não faz nada
DION BITTENCOURT
Pelo tamanho, o puma visto em Boa Vista do Incra provavelmente é um filhote.
Orientações à população
A onça-parda é o segundo maior felino das Américas. Conhecida também como puma e suçuarana, os felinos da espécie Puma concolor podem chegar a 2,4 metros de comprimento e só ficam atrás da onça-pintada em tamanho.
Diante da aparição ocasional desses animais em zonas rurais com a presença de humanos, a Brigada Militar orienta a população a adotar as seguintes medidas de segurança:
- Evitar qualquer tipo de contato ou contenção por conta própria;
- Não tente, de forma alguma, capturar o animal;
- Evite adentrar áreas de mata, especialmente à noite;
- Mantenha residências bem iluminadas durante o período noturno;
- Proteja animais domésticos, especialmente à noite;
- Evite deixar restos de alimentos expostos;
- Destine corretamente o lixo doméstico.
Caso a onça-parda seja vista, as orientações são as seguintes:
- Não tente acuar ou alimentar o animal;
- Mantenha a calma e evite movimentos bruscos;
- Evite aglomerações, filmagens ou fotografias;
- Ligue imediatamente para as autoridades competentes, como a Patrulha Ambiental (Patram) ou a Secretaria do Meio Ambiente.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.