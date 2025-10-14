Geral

Norte do RS
Notícia

Trabalhador morre ao sofrer choque elétrico enquanto descarregava caminhão em Erechim

Homem operava um caminhão guindaste quando encostou a haste do equipamento na fiação elétrica da rua

Luiz Otávio Calderan

Repórter

