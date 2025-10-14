Trabalhador morre ao sofrer choque elétrico enquanto descarregava caminhão em Erechim

Acidente foi no bairro Aeroporto, na tarde de segunda-feira (14). Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem morreu depois de sofrer um choque elétrico enquanto descarregava um caminhão com material de construção na tarde de segunda-feira (13) em Erechim, no norte do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente foi no bairro Aeroporto. O homem, identificado como Vilmar Luiz Barbizan, 54 anos, operava um caminhão guindaste quando, acidentalmente, encostou a haste do equipamento na fiação elétrica da rua.

A intensa descarga elétrica atingiu o motorista e o deixou gravemente ferido.