Trabalhador morre ao sofrer choque elétrico enquanto descarregava caminhão em Erechim

Um homem morreu depois de sofrer um choque elétrico enquanto descarregava um caminhão com material de construção na tarde de segunda-feira (13) em Erechim, no norte do Estado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente foi no bairro Aeroporto. O homem, identificado como Vilmar Luiz Barbizan, 54 anos, operava um caminhão guindaste quando, acidentalmente, encostou a haste do equipamento na fiação elétrica da rua.
A intensa descarga elétrica atingiu o motorista e o deixou gravemente ferido.
Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.