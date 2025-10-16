Geral

Sob nova direção
Notícia

"Temos que estar cada vez mais preparados": conheça a nova capitã à frente da Defesa Civil regional

Em entrevista a GZH Passo Fundo, Carine Lombarde falou sobre a importância do trabalho conjunto com municípios para reduzir riscos, minimizar danos e proteger vidas

Tatiana Tramontina

Repórter

