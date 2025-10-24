Tarifa do transporte público sobe para R$ 6 em Passo Fundo

Executivo argumentou que há necessidade de reduzir o valor do subsídio pago mensalmente à empresa Coleurb. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A tarifa do transporte público de Passo Fundo passará a custar R$ 6 a partir de 1º de novembro. A medida foi anunciada pela prefeitura no fim da tarde desta sexta-feira (24). Com a decisão, o valor sobe mais de R$ 1: hoje a passagem custa R$ 4,95.

Segundo o anúncio da prefeitura, o reajuste tem como base a tarifa técnica, que representa o custo real do sistema. Na última atualização, o Conselho Municipal de Transportes fixou o número em R$ 8,22 — mais que os R$ 6,65 estimados até então.

Além disso, o Executivo disse que há necessidade de reduzir o valor do subsídio pago mensalmente à empresa Coleurb. O subsídio foi aprovado em 2023 e começou a ser aplicado pela prefeitura em 2024, em resposta a uma demanda da empresa do transporte público de Passo Fundo, que alegou redução no número de passageiros desde a pandemia e, por isso, dificuldade para arcar com o preço da operação da frota.

A compensação financeira pelo preço da passagem, hoje na média de R$ 2,3 milhões por mês, cairá para R$ 1,5 milhão mensais, conforme lei aprovada pela Câmara em julho. O valor pode variar conforme o número de passageiros transportados:

"A elevação dos custos operacionais, como o aumento do preço do diesel, pneus, peças e do dissídio da categoria, tornou inevitável a atualização da tarifa", escreveu a prefeitura em nota.